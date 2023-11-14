鄭家純罕有受訪　談做生意金科玉律　說服彤叔一事幫家族賺大錢

新世界發展（0017）向母企、本地富豪鄭家純家族旗下周大福企業「賣產」，沽清手上持有的新創建（0659）股份，涉資近220億元。家族買得「現金牛」，新世界又可減債，一舉兩得。

呢單靚刁，惹來不少人關注。溫多娜收到風，背後推手為人稱「純官」的鄭家純，他近日罕有接收家族旗下電視台「有線電視」專訪，大談靚刁來龍去脈，以至個人做生意之道。

周大福珠寶上市時，風頭一時無倆，市值達到2,000億元。﹙影片截圖﹚

節目周六﹙18日﹚出街，溫多娜先來「劇透」一點！純官縱橫商場數十年，於訪問中明言做生意一定要「公道」，他明言如果不公道，自己「賺盡」，便無好的合作伙伴。

另外，純官亦大爆與父親鄭裕彤﹙「彤叔」﹚「交手」經過。原來周大福珠寶﹙1929﹚於2011年上市前，彤叔是不支持的，惟純官支持上市，兩父子經過一番討論後，最終純官的意見得到彤叔接納。溫多娜猶記得，周大福珠寶上市時，風頭一時無倆，估值不便宜，掛牌市值達到2,000億元，即時依家回落至1,158億元，比家族上市旗艦新世界發展﹙0017﹚的市值高出許多，現在看來上市的確是明智的之舉。

「劇透」咁多先，溫多娜周六晚一定擔定凳仔，捧純官場！