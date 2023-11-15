圓幣錢包明全面啟業　陳德霖︰為企業提供多種貨幣電子錢包服務

撰文：顧慧宇
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金管局前總裁陳德霖創辦的圓幣錢包科技今日宣布，旗下圓幣錢包將於明日（11月16日）全面啟業，為香港、海外及離岸企業提供手機遙距開戶及多幣種支付服務，協助企業包括中小企解決開戶難、開戶慢及跨境支付費用高昂等痛點。

接受海外企業遙距開戶

陳德霖表示，去年12月旗下圓幣錢包取得金管局發出儲值支付工具（SVF）牌照後，便開始試業，6個星期測試期內有逾150個客戶參與，包括本地中小企商戶，以及英國、澳門及加拿大等海外公司。客戶第三方每月入金上限為100萬港元，可按需求上調，測試期內有客戶單筆入金額達數百萬港元，累積一個月有數千萬港元。

他又透露，近期也有全球支付公司希望與圓幣錢包合作，因有不少跨境客戶有資金在港停留需求，這方面如何有香港銀行便能處理，但問題是一般非香港註冊公司，未能透過遙距方式在港開設銀行戶口。

陳德霖預告，圓幣錢包將為香港、海外及離岸企業提供手機遙距開戶及多幣種支付服務。﹙資料圖片﹚

1小時內完成開戶

圓幣錢包科技有限公司首席合規官李世傑表示，目前香港銀行遙距開戶在你的客戶（KYC）過程中，僅接受香港公司開戶，公司負責人需要有香港身份證，而不少企業負責人僅有內地或者海外證件。圓幣錢包讓企業利用手機應用程式遙距開戶，包括香港以外地區註冊公司。

開戶時間方面，一般香港企業客戶如資料齊備，最快可於1小時內完成圓幣錢包開戶程序，而海外企業客戶由於需要查冊等程序，最快幾日內也可開戶。

跨境支付及匯率優於銀行

李世傑表示，圓幣錢包跨境支付服務方面，會利用銀行平台進行，但相較單純在銀行賬戶進行相關支付，圓幣錢包收取的費用較銀行更具競爭力，並沒有時間限制可隨時進行，資金即時到帳。

他表示，圓幣錢包目前支援多種區內常用貨幣，包括港元、人民幣、美元、日圓及歐元，並將按客戶需求增設更多幣種，匯率較一般銀行具備競爭力。圓幣錢包也有推出由人民幣、日圓及港元組成的記賬單位園幣，協助企業管理外匯風險。

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