騰訊業績｜管理層力谷AI混元大模型　惟市場仍聚焦呢項王牌業務

騰訊（0700）今日（15日）收市後公布截至9月底第三季度業績，期內非國際財務報告（Non-IFRS）準則權益持有人應佔溢利449.2億元人幣（下同），按年增39%，勝於預期的400億元。業績發佈後，公司舉行線上業績發佈會議，主席馬化騰亦參與發言。



值得關注的是，管理層明言集團會將發展重心，「從發展空間較少的業務轉移至增長潛力更高的業務」。當中著重介紹混元大模型、微信應用、成本優化、視頻號小遊戲等新服務，反之集團成績驕人的傳統遊戲業務、通信社交、廣告等線上收入，則放於較後時間才輕輕提及，由此可稍窺得集團未來關注方向。



開首力谷混元大模型

騰訊今季財報，雖僅在回顧及精選產品表現中，略略提及正升級自研基礎模型騰訊混元。然而業績會發言伊始，集團管理層甫首即提及AI大模型概念，並反復重申其自研的混元大模型正在加大研發與開放，並將參與廣告業務的投放。

雖然集團廣告收入僅升20%，差過市場預期，同時亦比上季增長23%放緩，但騰訊反復表明，AI大模型將用於精準提升對內容及廣告的推薦能力，並謂廣告領域毛利率還有極大上升空間，或將以此為將來營收的突破口。

開腔證H800芯片庫存充足

另一大關注點則是市場所關心的芯片製造問題。集團稱，騰訊是擁有內地最大的人工智能芯片庫存的公司之一，已經儲備了相當充足的H800芯片，足以應對混元大模型幾代的更新，因此芯片不會成為騰訊發展AI的制約因素。

騰訊管理層稱擁有中國最大的人工智能芯片庫存足以應對混元大模型幾代的更新。（資料圖片）

大行發問仍聚焦遊戲業務

公司管理層業績分析中，騰訊成績驕人的遊戲業務，則在較後始被提及。儘管如此，問答環節一開始，四位大行分析師接連追問遊戲業務發展方向。公司管理層表示，遊戲投資將有更長線的部署，諸如《王者榮耀》等多人競賽遊戲，將持續擴大特許經營，鞏固公司在遊戲領域的領導地位。同時，公司以此為基礎下，再下一城著眼於休閒劇情驅動型遊戲（content-driven and casual games），以謀求長期佈局發展。

此外，微信小程序等遊戲同樣通過廣告費用及平台費用貢獻營收，公司稱，將會增加新的高質量收入增長模式，例如收取小遊戲平台費，同時縮減低質量收入，如娛樂直播等。

值得留意的是，業績發佈會還透露，季內小程序交易額達1.5萬億元，包括餐飲零售、交通出行等多個領域，故此除卻騰訊遊戲投資的看家本領外，小程序等依附於微信平台的遊戲形式，也將成為集團管理層口中的「產生高增量利潤的新服務」。