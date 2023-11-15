騰訊業績｜管理層力谷AI混元大模型 惟市場仍聚焦呢項王牌業務
騰訊（0700）今日（15日）收市後公布截至9月底第三季度業績，期內非國際財務報告（Non-IFRS）準則權益持有人應佔溢利449.2億元人幣（下同），按年增39%，勝於預期的400億元。業績發佈後，公司舉行線上業績發佈會議，主席馬化騰亦參與發言。
值得關注的是，管理層明言集團會將發展重心，「從發展空間較少的業務轉移至增長潛力更高的業務」。當中著重介紹混元大模型、微信應用、成本優化、視頻號小遊戲等新服務，反之集團成績驕人的傳統遊戲業務、通信社交、廣告等線上收入，則放於較後時間才輕輕提及，由此可稍窺得集團未來關注方向。
開首力谷混元大模型
騰訊今季財報，雖僅在回顧及精選產品表現中，略略提及正升級自研基礎模型騰訊混元。然而業績會發言伊始，集團管理層甫首即提及AI大模型概念，並反復重申其自研的混元大模型正在加大研發與開放，並將參與廣告業務的投放。
雖然集團廣告收入僅升20%，差過市場預期，同時亦比上季增長23%放緩，但騰訊反復表明，AI大模型將用於精準提升對內容及廣告的推薦能力，並謂廣告領域毛利率還有極大上升空間，或將以此為將來營收的突破口。
開腔證H800芯片庫存充足
另一大關注點則是市場所關心的芯片製造問題。集團稱，騰訊是擁有內地最大的人工智能芯片庫存的公司之一，已經儲備了相當充足的H800芯片，足以應對混元大模型幾代的更新，因此芯片不會成為騰訊發展AI的制約因素。
大行發問仍聚焦遊戲業務
公司管理層業績分析中，騰訊成績驕人的遊戲業務，則在較後始被提及。儘管如此，問答環節一開始，四位大行分析師接連追問遊戲業務發展方向。公司管理層表示，遊戲投資將有更長線的部署，諸如《王者榮耀》等多人競賽遊戲，將持續擴大特許經營，鞏固公司在遊戲領域的領導地位。同時，公司以此為基礎下，再下一城著眼於休閒劇情驅動型遊戲（content-driven and casual games），以謀求長期佈局發展。
此外，微信小程序等遊戲同樣通過廣告費用及平台費用貢獻營收，公司稱，將會增加新的高質量收入增長模式，例如收取小遊戲平台費，同時縮減低質量收入，如娛樂直播等。
值得留意的是，業績發佈會還透露，季內小程序交易額達1.5萬億元，包括餐飲零售、交通出行等多個領域，故此除卻騰訊遊戲投資的看家本領外，小程序等依附於微信平台的遊戲形式，也將成為集團管理層口中的「產生高增量利潤的新服務」。