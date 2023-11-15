中國華融從大股東中信附屬　購入中信5%股權　涉136億溢價近三成

內地四大不良資產管理公司之一的中國華融(2799)公布，向主要股東中信集團的全資附屬公司中信盛星簽訂股份轉讓協議，以收購其持有的中信股份(0267)5.01%股份，總代價為136.27億元。

每股股份收購價為9.35元，較中信股份周三收市價7.23元溢價29.32%。收購事項完成後，中國華融將持有中信股份5.01%股權。

中國華融預期收購事項的代價將以集團自有資金撥付。

中信集團持有中國華融26.46%股權，為中國華融的主要股東。

中國華融稱，收購事項有利於提高公司資產質量，優化產業布局，幫助公司改善財務狀況，有效補充資本，增強可持續盈利能力，是優化國有資產布局的重要舉措。中信集團還將通過品牌授權、人員互相交流、資產互相交易，在市場化、法制化的原則下，支持公司轉型發展，提高國有資產運營效益。

中國華融並指，中信股份具有戰略清晰、經營穩健、分紅高和抗風險能力強的獨特優勢，近期面對國內外經濟運行的一系列挑戰，中信股份經營業績保持穩健增長，為其股東貢獻了穩定的分紅收益。另外，收購事項是公司的一項長期戰略性投資，將為公司帶來長期穩健的財務收益。

收購事項正式獲批後，公司擬向中信股份推薦一位董事，在市場化、法制化原則下進一步深化與中信股份的戰略合作，充分依託中信股份產融並舉優勢，發揮「融融協同」及「產融協同」效應，實現優勢互補，有助於全面推動公司業務轉型發展。

改名做中信金融資產

另外，中國華融計劃更改公司名稱為「中信金融資產」（CITIC Financial AMC），並會因此而修訂公司章程，中國華融解釋，中信集團入主後持有26.46%，是公司最大股東，改名有利體現公司深化改革、化險取得的積極成效，「展現積極的精神面貌，樹立全新的企業形象」。