2024薪酬調查｜打工仔平均加薪2.2%　建造、餐飲升幅大　抛離IT業

打工仔望加薪，但經濟不算特別好景，明天年加薪幅度又如何？JobsDB 公布最新《2024招聘、薪酬及福利調查報告》，預期2024年香港打工仔平均薪酬調整為+2.2%，較2023年回升0.6個百分點，加薪幅度最多的三個行業分別為建造業、飲食業及金融科技業。

加薪幅度最高的行業出現大洗牌，「建造業」料加4.4%。﹙資料圖片﹚

建造業及飲食業料加薪逾4%

JobsDB於今年第三季委託獨立調查機構，訪問了41個行業共407家本港商業機構，就2024年的招聘、薪酬及福利意向進行調查。

報告指出，加薪幅度最高的行業出現大洗牌，預計來年三大加薪幅度最高的行業分別為「建造業」（+4.4%）、「飲食業」（+4.2%）及「金融科技業」（+3.9%），而過往三年穩居首兩位的「資訊科技業」（+3.0%）今年則跌至第九位。

另外，62%受訪企業於過去十二個月有發放花紅，與去年相若；當中36%企業提供保證花紅，按年上升13個百分點。

近七成受訪僱主坦言「請人難」

至於招聘人手，調查顯示，有30%僱主表示來年首季有計劃增聘全職人手，較去年上升4個百分點，而計劃刪減全職人手的僱主則維持於4%，反映僱主來年對全職人手仍然有一定需求。報告亦指出，有兩成僱主表示明年首季將會聘請全職零售銷售員，預計為全職職位需求最大的工種。

然而，近七成（69%）受訪僱主坦言在招聘上遇到困難，頭三位主要原因為「難聘請相符技能的人才」 (60%)、「薪酬預期超出預算」 (58%)和「難聘請有相關經驗的人才」 (48%)。

「搶人」方面，過半數（51%）企業會以「薪酬福利」作為招徠。（資料圖片）

「4/4.5天工作週」明顯上升

在招聘策略上， 調查發現，僱主紛紛各出其謀以吸納人才。過半數（51%）企業會以「薪酬福利」作為招徠，其次是「推動Work-life balance（工作與生活平衡）」（29%）和「良好的工作配套」（29%）。僱主亦繼續推出Work-life balance措施，一些相關的福利有明顯的升幅，例如「辦公室增設娛樂和運動設施」（按年上升8個百分點）和「4/4.5天工作週」（按年上升6個百分點）。此外，企業在挽留人才方面亦不遺餘力，78%的受訪企業表示有採用「留人政策」，最常用的留才方法包括「加薪」（44%）和「改善福利」（33%，按年上升11個百分點），顯示企業更願意加大投資在現有員工的薪資和福利，加強自身的吸引力。

JobsDB指，面對難以招聘全職員工的問題，僱主亦考慮從其他渠道填補人手，包括聘請更多兼職員工。計劃明年首季增聘兼職人手的企業數字按年上升7個百分點（22%），而當中的主要原因為「兼職員工可讓工作安排更具彈性」（43%）、「難以聘請全職員工」（39%）和「節省員工成本」（33%），其中「難以聘請全職員工」的選項更是過去三年來首次超越「節省員工成本」選項。