小米汽車曝光！工信部發出「准生證」　比亞迪、寧德供應電池

工信部昨日（15日）發佈《道路機動車輛生產企業及產品公告》（第377批）以及《享受車船稅減免優惠的節約能源使用新能源汽車車型目錄》 （第五十六批），兩款純電動轎車小米（1810）汽車榜上有名，商標為小米牌，企業名稱則為北京汽車集團越野車有限公司。國家發改委與工信部公開文件在列，料小米造車已滿足相關官方要求。



據資料顯示，小米汽車首款車有兩種型號車型，型號為SU7Max和SU7，車長4997mm，寬1963mm，高1455mm，軸距3000mm。兩款汽車採用不同電池，一款採用磷酸鐵鋰電池，供應商為比亞迪（1211）旗下的弗迪電池；另一款採用三元鋰電池，供應商為寧德時代。

值得注意的是，小米汽車仍將在小米自建的工廠進行生產，由北汽提供的是生產資格。 內媒消息指，申報資料中的生產地址為「北京市北京經濟技術開發區環景路21號院」，即為小米汽車自建工廠所在地。

依規劃，小米汽車工廠分兩期建設，其中一期佔地約72萬平方米，年產能為15萬輛，2023年6月竣工；二期計劃於2024年動工，2025年完工。 公開消息顯示，小米汽車一期工廠相關廠房已於6月12日通過驗收，此前亦有消息指小米汽車將於明年2月上市開售。

小米現報15.96元，跌5%，成交額14億元。