美國會報告罕唱淡香港聯繫匯率　指金管局維護制度面臨壓力

美國國會轄下的美中經濟暨安全審查委員會(USCC)發表年度報告，當中有分段落以「港元受到威脅(Hong Kong Dollar under Duress)」為題，指香港金管局保持港元與美元掛勾的能力面臨壓力，消耗本港財政能力。

報告指出，金管局將港元匯率維持在7.75至7.85美元的區間內，但在2022年5月至2023年6月期間，因資金外流，港元匯率觸及弱方兌換保證逾40次，期間，金管局不得不大舉購買港元，涉資近2890億港元，以確保港元匯率保持在保證區間內。結果，本港銀行體系總結餘在過去12個月內急劇下降，較2021年的高位下降90%。截至2023年6月，香港銀行體系總結餘跌至約447.6億元，為2008年11月環球金融危機以來的最低流動性水平。

值得一提，就港元受衝擊一說，過去時有聽聞，金管局總裁余偉文於2022年接受內地《證券時報》訪問時已明言，香港金融市場擁有強大堅固的緩衝和抗震力，足以抵禦外在因素引發的市場震盪，外匯基金擁有價值超過4萬億港元的資產，當中80%以上是外匯儲備，有足夠能力確保港元與美元之間的兌換。