阿里業績｜蔡崇信掌舵首次主持業績會　擬兩招提升股東回報

阿里（9988）今日（16日）公佈2024財年第二季業績，期內經調整淨利潤（non-GAAP）401.9億元人幣（下同），按年增19%，集團更同時宣佈將首次派發股息，每股派發0.125 美元（折合約0.975港元），派息總額合計約195億港元。



值得關注的是。今年9月，阿里正式換帥，由被稱為「馬雲背後男人」的蔡崇信，接替張勇擔任集團董事會主席。此次業績電話會議也是全新管理團隊首次合體分享業績，蔡崇信發言時著重提出三大要點，或揭示阿里發展新方向。



一、受芯片限制 不會分拆雲集團

蔡崇信指出，對季度業績感到滿意，發言中他最先提出分拆後阿里雲與菜鳥兩大業務。財報顯示，鑒於美國對於芯片的限制，因而阿里不會尋求分拆雲集團，反會著重於開發AI及雲計算服務。此外阿里還表示，雲業務將成為第一優先級別的業務。

其次，8月菜鳥在港提交招股書和IPO申請，蔡崇信表示雖然IPO交易的成功與否取決於市場情況和相關批准，但他對物流部門的業務基本面充滿信心。兼之以盒馬IPO被擱置，料菜鳥將成為阿里分拆上市的「先鋒」。

蔡崇信開場提及菜鳥IPO，稱對物流部門的業務基本面充滿信心。（資料圖片）

二、正處於為增長而投資最佳財務狀況

蔡崇信表示，本季度末阿里淨現金為630億美元，合計約4,914億港元，而自由現金流在過去12個月達到270億美元，合計約2,106億港元，並豪言指「阿里巴巴正處於為增長而投資的最佳財務狀況」。基於此，蔡崇信表示鑒於阿里「資產負債表的實力」，完全有能力抓住分拆後的許多戰略性投資機會。

蔡崇信表示，有目標將集團rose提升至雙位數，提升股東回報。（資料圖片）

三、股份回購及現金分紅 提升股東回報

基於對現金流情況的信心，蔡崇信指出，將會致力於提高經營業務的投資資本回報率，他指出在截至2023年3月，公司投資回報率為個位數，仍有上升的空間，其目標為將投資回報率提升至雙位數。

此外，阿里還在試圖將非核心資產的價值「貨幣化」，其資產負債表上有670億美元的股權證券和其他投資，但並非所有相關投資都是核心或戰略投資。蔡崇信表示將評估這些資產的價值貨幣化途徑，將以股份回購及現金分紅等方式，提升股東回報，他還透露目前阿里尚有130億美元的資金可用於此項支出。