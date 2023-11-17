恒指開市競價段大跌249點　資金流走19億　拋貨率84%｜彭偉新

恒指開市競價時段明顯下跌249點，報17584點。流走資金19億港元，拋貨比率為84%：



港股今日走勢下跌，三個主要指數全線向下，開市競價時段的總成交額為31.05億港元，其中，恒生指數開市時下跌248.5點或1.39%，報17584.32點，成交額為22.17億港元；至於國企指數開市時下跌87.56點或1.43%，報6029.14點，成交額為19.43億港元；另外科技指數則在開市時下跌66.04點或1.63%，報3983.68點，成交額為16.53億港元。而三個指數成交佔大市成交額的比重分別為71.4%、62.6%及53.2%。

至於恒指成份股錄得升幅的股份有2隻，而錄得跌幅的股份則有52隻，令到升跌比率為0.04比1；而國指成份股錄得升幅的股份有1隻，而錄得跌幅的股份則有39隻，令到升跌比率為0.03比1；另外，科指成份股錄得升幅的股份有1隻，而錄得跌幅的股份則有23隻，令到升跌比率為0.04比1。

恒指成份股之中，23隻成份股錄得資金流入；52隻成份股錄得資金流出，流入對比流出的比率為0.44比1：

以三個指數的成份股計，恒指成份股之中，錄得資金流入的股份有23隻，而錄得資金流出的股份則有52隻，令到升跌比率為0.44比1。至於國指成份股中，能錄得資金流入的股份有9隻，而錄得資金流出的股份則有39隻，令到升跌比率為0.2比1。另外，科指成份股錄得資金流入的股份有5隻，而錄得資金流出的股份則有23隻，令到升跌比率為0.22比1。

在三個主要指數中，恒指成份股在開市前競價時段錄得18.54億港元的資金流走，拋貨比率為83.64%，至於國企指數成份股在開市前競價時段錄得16.07億港元的資金流走，拋貨比率為82.7%，另外，科技指數成份股在開市前競價時段錄得15.32億港元的資金流走，拋貨比率為92.71%。

開市錄得最多資金流入的成份股為石藥集團 (1093.HK)；錄得最多資金流走的成份股為阿里巴巴－ＳＷ (9988.HK)：

恒指成份股在開市競價時段受壓，錄得近18.54億港元的資金流出，加上，恒生指數成份股的拋貨比率為83.64%，反映投資者在開市競價時段主動沽出恒指成份股為主，對港股今日的走勢屬於利淡。各成份股中，錄得最大資金流入的藍籌股為石藥集團 (1093.HK)，競價時段流入了0.53億港元的資金。而錄得最大資金流出的藍籌股則為阿里巴巴－ＳＷ (9988.HK)，開市競價時段流出9.92億港元的資金。