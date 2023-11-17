中通快遞上季多賺逾兩成　收入按年升1.5%至91億人幣

中通快遞（2057）公布截至今年9月底止第三季度業績，經調整淨利潤23.4億元（人民幣，下同），按年升25%。收入為90.76億元，按年升1.5%。經調整息稅折攤前收益34.4億元，增長14.7%，每股淨收益2.91元。



第三季度公司包裹量同比增長18.1%達75億件，市場份額擴大至22.4%。核心快遞服務收入增長2.2%，直接服務企業客戶收入（含派費收入）下降51.3%，貨運代理服務收入按年減少19.8%。

中通創始人、董事長兼首席執行官賴梅鬆表示：「在宏觀經濟復甦低於預期的情況下，快遞業依然展現了較快的增長，本季度行業的業務量同比增長了16.7%。面對加劇的價格競爭，中通將專注於提升服務質量，並堅持獲取有盈利的業務增量。」

至於中通首席財務官顏惠萍則稱，中通核心快遞業務單票收入下降13.5%，與行業趨勢基本一致。但與行業相比，中通優化直客業務佔比的力度更大，影響單票收入下降也較大，除此之外，為保障市場份額所提供的增量補貼及包裹重量下降，也是單價下降的主要原因之一。

而受益於標準化和數字化管理舉措，中通單票分揀加運輸成本下降11%，超出預期。銷售管理費用佔收入比重穩定在5%左右。經營性現金流為29億元，資本支出為13億元。