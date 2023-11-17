馬雲、蔡崇信旗下基金投資中東版「花唄」　涉資2億美元

由馬雲及蔡崇信等聯合設立的家族財富基金藍池資本（Blue Pool Capital），參與中東信貸平台Tabby的D輪融資，涉資2億美元，折合約15.6億港元。據悉該平台總估值15億美元，憑藉「先買後付」模式，在短短四年裡崛起，成為炙手可熱的獨角獸，並計劃在沙特證券所IPO。



主營阿里巴巴旗下財富 年內第四度出手

Tabby的D輪融資由全球最大私人投資管理公司之一的Wellington Management（威靈頓管理公司）領投，其他投資者則包括Mubadala Investment Capital（穆巴達拉投資公司）、藍池資本及沙特風險投資公司STV等巨頭。

藍池資本成立於2014年，主營阿里巴巴（9988）旗下財富，投資方向為對沖基金、醫療健康、人工智能、大數據雲計算等領域。此外其持有香港證監會發布的資產管理牌照，可直接參與境外投資，甚至有權管理及運用海外投資者的資金。據悉，此為藍池資本今年內第四次出手投資。

藍池資本主營阿里巴巴（9988）旗下財富。（Reuters）

值得一提的是，藍池資本還曾投資加密貨幣交易平臺FTX，據破產法庭公佈的FTX報告文件，藍池資本在兩輪融資中持有FTX的股權，其中包括2021年10月FTX Trading的B-1輪融資和2022年1月FTXUS的A輪融資，分別認購了57,233股和11,636股，然金額未知。而隨著FTX的破產，藍池資本或被殃及池魚。

阿里發展同面向中東市場

而在最新一份阿里的季度業績亦指出，集團國際數字商業業務收入升53%，成為集團六大業務線中增幅最勁的業務線，該線業務即包括國際零售與國際批發，當中集團強調將進一步在投資拓展包括土耳其在內的中東業務版圖，阿里與藍池資本的發展方向可說是「不謀而合」。