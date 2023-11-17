莎莎中期轉賺1億元　旅客銷售比例跌穿五成　不派中期息

莎莎 （0178）公佈截至今年9月底止中期業績，期內扭虧為盈，由去年同期虧損1.3億元，轉為溢利1.02億元，每股基本盈利3.3仙，不派中期息。



期內，營業額按年升38.3%，至21.4億元，集團指主因恢復通關後，旅客重訪其主要業務市場港澳特區，抵銷了內地及東南亞的經濟困局帶來的影響。期內毛利增加53.6%至8.8億元，毛利率41.1%，提高4.1個百分點。

旅客銷售比例跌至48.6%

按地區計，港澳地區營業額17.2億元，升57.9%，佔總營業額80.2%。線下銷售增64.9%至16.2億元，同店銷售增長率達65.7%，線上營業額為9,590萬元。期內，集團來自旅客的銷售額佔約48.6%，而疫情前則為74%。

莎莎表示，疫情後留意到內地旅客的旅遊習慣有所改變，由以往集中於購物區消費及購買奢侈品，轉而參與深度遊，例如前往西九龍文化區。由於在港過夜成本高昂，加上人民幣兌美元疲弱，不少旅客傾向即日往返，特別是來自大灣區的旅客。隨著消費模式轉變，前往莎莎消費的顧客數量及每宗交易平均金額，亦與疫情前有所不同。

隨著消費模式轉變，前往莎莎消費的顧客數量及每宗交易平均金額，亦與疫情前有所不同。（資料圖片）

莎莎將在港增3間門店

內地方面，營業額為2.4億元，較去年同期跌12%，線下銷售額下降25.2%至8,480萬元。

集團表示，港澳市場方面集團正積極尋求擴大店舖網絡，物色非遊客區地段迎合本地顧客，同時在旅客常到的黃金地段尋找舖位，與現有覆蓋範圍互補，但具體要視乎租金是否合理。

此外，集團指，已簽定新租約，將於香港開設三間新店，其中下半年開設兩間店舖，一間位於非遊客區的黃竹坑，另一間則位於中環區。 至於第三間位於啟德的新店，將於2024／25 財年開幕。