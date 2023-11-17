WeChat Pay HK接入廣州「羊城通」　自動兌港幣結算　不收手續費

北上消費對港人最大障礙是電子支付。WeChat Pay HK宣布，正式接入廣州「羊城通」，支持「羊城通乘車碼」小程序及「羊城通」app，可以使用WeChat Pay HK的港幣付款，方便乘搭公共交通工具。



用戶可透過WeChat／微信進入「羊城通乘車碼」小程序，或下載「羊城通」app，開通乘車碼之後，即可透過WeChat Pay HK扣減車資。港人乘搭廣州公共交通工具時，無須再費時排隊買車票及找續。系統自動兌換成港幣作結算，且不會收取手續費。

WeChat Pay HK接入廣州「羊城通」。（資料圖片／黃寶瑩攝）

「羊城通」是內地通行的交通卡，「羊城通乘車碼」是基於線上平台服務的廣州佛山公交地鐵通用的支付二維碼，WeChat Pay HK用戶成功開通後，即可登上廣州所有公共交通工具，包括廣佛線、APM線等廣州地鐵、巴士、水上巴士和有軌電車等。此外，用戶亦可搭乘佛山地區的地鐵和巴士，暢遊廣佛不同社區及景點，非常方便。

如何接入羊城通？

1.用戶可以透過WeChat/微信-「發現」-「小程式」進入

2.點擊右上角輸入「羊城通乘車碼」即可打開小程序

3.又或可直接下載「羊城通」app，授權自動付款服務，即可使用乘車碼搭乘公共交通工具。