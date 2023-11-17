銀行公會不排除年尾港元拆息回升　市場貸款需求仍疲弱

香港銀行公會主席孫煜及金管局副總裁阮國恒今日（17日）在銀行公會例會後見記者。當中二人更談及港元拆息、港美息差、銀行貸款業務及銀行call loan等市場關心議題。



孫煜表示，市場預計美國聯儲局不會再加息，明年則有4次減息。近期港元拆息及港美息差均保持穩定，但臨近年底，市場跨年資金需求上升，不排除短期內港元拆息回升，港美息差出現倒掛，但整體資金需求料保持平穩。

市場貸款需求疲弱

而銀行貸款業務方面，阮國恒表示，市場貸款需求疲弱，有企業選擇在內地進行貸款，因當地息口較香港為低。香港本地貸款業務平穩，而境外使用貸款則下跌明顯。

今年第二季特定分類貸款比率上升至1.5%，因為內房企業仍有財政壓力，預計該比率仍有上升風險。他又指，目前難以預計特定分類貸款比率何時見頂，需要視乎內房情況何時改善，但銀行早年已進行相關撥備及評級等工作，加上仍有盈利能力，不會過於憂慮。

截止6月尾，銀行無抵押品撥備覆蓋率達逾7成，包含抵押品覆蓋率達140%。

阮國恒強調不會因資產價格下跌而「call loan」。（資料圖片）

強調不會因資產價格下跌而「call loan」

除貸款議題備受關注外，樓價下跌負資產再次飇升至逾萬宗，亦令市場關注會否引發銀行「call loan潮」。席上阮國恒表示，已與銀行業界確認，包括有和中小型銀行在例會見面確認，沒有因為樓價或資產價格下跌而事件出現，這也並非是銀行慣常做法。

至於孫煜則稱，銀行對於貸款審批謹慎，會作出風險評估，對於貸款人還款能力有要求。若果貸款人正常還款，不會因為資產價格下跌而「call loan」。