數碼港元｜金管局周惠強︰不會閉門造車　冀與業界發掘新用例

「數碼港元」先導計劃完成第一階段，香港金融管理局首席金融科技總監周惠強表示，明年進行第二階段，希望與業界發掘新用例。他強調，「數碼港元」並非為取代坊間電子支付系統，至於何時啟動數碼港元，目前未有決定，會留意測試結果，以至本地及國際市場發展需求。



周惠強出席《香港01》「金融科技前瞻研討會」時表示，本港央行在數碼貨幣的發展並不落後，他引述調查指有超過93%的央行已在做央行貨幣研究，當中約四分一正在做測試，但只有4個地區的央行已發行數碼貨幣，全是發展中國家，包括巴哈馬、牙買加等，大多為普惠金融角度出發，原因是本身電子支付系統不發達，故存在逼切性。

金管局「數碼港元」先導計劃完成第一階段研究，成果不俗。﹙資料圖片﹚

不「閉門造車」 確保與民間支付系統能聯通

至於較為發達的國家，例如英國等步伐與香港差不多，都在做用例測試，「香港一定不落後，算是在做研究頂尖的一群，數碼港元先導計劃對其他央行都有研究價值。」

周惠強指出，數碼港元並不是要取代已經存在的電子支付工具，而是相輔相成，因此兩者之間互聯互通是一大考量，中間仍在不少問題，須確保「做得到」才可去下一階段。他強調，金管局推行數碼港元，不會閉門造車，一定會與其他私人機構做研究，故先導計劃找了銀行等金融機構合作，也與五間大學簽備忘錄，成立專家小組。

數碼港元先導計劃已完成第一階段，周惠強認為，數碼港元可以為零售支付生態系統加入重大價值，包括可編程性、代幣化及即時交收，以促進更快、更具成本效益及包容性，利好新經濟活動，如Web3的交易。

周惠強指出，數碼港元可以為零售支付生態系統加入重大價值。﹙羅國輝攝﹚

思考四大範疇 未有推出時間表

談及未來發展，周惠強指須思考四大範疇，包括數碼港元與金融體系的定位；數碼港元與傳統貨幣有什麼分別和互補；數碼港元與傳統支付系統如何互聯互通；如何支持業界在創新方面的發展。

他補充，先導計劃是有前設性的細小測試，未來大規模實施，相關效益是否存在，需要再作研究，除了技術層面，法律、法規等也要配合。明年再做第二階段先導計劃，希望與業界發掘新用例。周惠強重申，何時啟動數碼港元，目前未有決定，會留意測試結果，以至本地及國際市場發展需求。

阮子瀚指出，在發展數字貨幣時有四大技術問題要解決。﹙羅國輝攝﹚

白皮書研究 保障私隱

另外，香港大學計算機學系助理教授、香港大學渣打慈善基金金融科技學院成員阮子瀚在「金融科技前瞻研討會」上也提出一些須解決的技術問題。他指出，首先是區塊鏈的處理交易量問題，例如股市交易平台每秒可處理數萬宗交易，區塊鏈去中心的情況下目前每秒能處理的數量有限，須改善底層研究。

其次是解決安全性問題，例如智能合約上的漏洞，有不少錢被黑客偷取。另外，阮子瀚又指，私隱方面，他正與金管局做白皮書研究，假如數碼港元推出後， 誰可看到交易內容，「有些人買藥，是私人交易，不想被人知道病歷，須引入知識證明等技術。」

最後，阮子瀚提到，不同系統及區塊鏈之間互通，以至不同地區的數字資產如何做到安全可靠的實時認證，也是要解決的問題。

李漢恩指，已研發技術在不侵分私隱情況下做數據運算。﹙盧翊銘攝﹚

另類數據 助銀行做分析

講及私隱，香港應用科技研究院金融科技總監李漢恩透露，早前亦為金管局撰寫白皮書，研究如何利用另類數據，助銀行為中小企打分，「例如餐飲業，可用食評、水電煤開支等，助研判一間中小企是否健康，以便銀行批出貸款，最近技術已落地，已有銀行公布。」

他指出，有關技術使用原始數據，在數據不離開數據夥伴的情況下進行運算，取得結果，「我們叫做『sharing without sharing』，不會侵犯私隱！」