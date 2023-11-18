修改機制後首次會計師公會理事會選舉　許正宇期待業界積極參與

去年10月，新的會計專業規管制度順利實施，會計及財務匯報局獨立規管業界的專業水平，而香港會計師公會（會計師公會）則專注提升業界專業水平，推動行業良性發展。

財經事務及庫務局局長許正宇在網誌表示，會計師公會在新制度下，透過多方面工作，包括會計師的註冊、培訓及考試，並制訂專業進修規定、專業道德標準及會計、審計和核證準則，為業界謀發展，繼續為提升行業水平發揮積極作用。他也樂見會計師公會與相關組織合辦「粵港澳大灣區註冊會計師高端青年人才培養班」，推動粵港澳大灣區會計業界之間的良性互動和交流。

展望將來，許正宇指，行政長官剛在2023年施政報告中提出多項措施，鞏固和發揮香港的金融服務優勢，同時深化大灣區金融合作。這些措施將會帶動專業服務的需求，讓會計師除了在傳統會計、審計和核證範疇，於合規、諮詢、風險管理，以至綠色金融和金融科技等新興領域，挖掘巨大發展潛力。

行業發展有賴一個有遠見、抱負及承擔的專業公會理事會全力帶領推動。2022年7月，立法會通過修改《專業會計師條例》（第50章）下的會計師公會理事會選舉機制，提升公會的機構管治效能。新安排包括參選人須取得10名會計師，以及2名會計及財務匯報局諮詢委員會委任成員提名。同時，14個當選理事席位統一每2年改選一次。這些優化措施讓會計師公會更好的發揮新規管制度下的專業角色。

首次以新機制舉行的會計師公會理事會選舉即將展開，投票期至12月4日結束。許正宇熱切期待廣大會計業界的朋友積極參與這次選舉，選賢任能。新一屆理事會在會計師公會的傑出往績上，定能繼續與業界並肩前行，迎接未來更多機遇。

另外，許正宇又呼籲市民在12月10日舉行的區議會選舉投票，共同為建設美好社區而努力。