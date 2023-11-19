財金圈一盅兩件　等待發落的CEO與國際金融中心遺址｜刁佬

最近江湖上盛傳聯交所行政總裁歐冠昇好大機會不獲續約，消息傳到街知巷聞，刁佬最怕壞事總係開口中。刁鳳：「雖然一切仲未落實，但全街都知佢不獲續約，真係顏面何存呢？都幾慘。」刁佬：「佢慘？三年袋兩億一，淨低呢一年周圍飛唔知去邊，唔好同我講佢坐經濟艙，肯定係公司出錢啦。有咁嘅下場，我都想咁慘。」

呢三年香港的國際金融地位如何，無需多講。小紅書上已見到內地網民稱香港為「國際金融中心遺址」。作為聯交所CEO歐冠昇居功厥偉，如果話全因外圍因素，無論佢有幾努力都無用，咁即係是旦搵個人做都一樣，唔洗七千幾萬咁高人工。究竟當日邊個搵佢返嚟？如果今時今日又係呢班太上皇作主，恐怕又係搵個天子畀班 King Maker 去重演歷史。

創業板咨詢終於可以升班轉主板，都算係歐冠昇任內少數的德政。偏偏有位大佬衝出來話創業板應該禁轉板，強逼阿里巴巴﹙9988﹚及騰訊﹙0700﹚等科技股轉去創業板。到時輪到主板無人玩，唔通又轉返阿里巴巴及騰訊等科技股過去？情況會唔會好似你裝修屋企時唔滿意廚房同廁所個位，拆咗互換位置，拆完換完之後又覺得之前好啲，結果錢又洗咗，嘢又無變。

最近江湖上盛傳聯交所行政總裁歐冠昇好大機會不獲續約。﹙資料圖片﹚

香港美其名係國際金融中心，實際就是一個供國際人仕集資Cap水的地方。如果水管生鏽，渠務唔暢通，水又唔乾淨，啲人點會嚟。香港要做返國際金融中心，首先要做到海納百川，公平中立，歡迎各種光譜嘅人前來投資。資金自由進出，不單歡迎美國人開戶，就更加歡迎沒被制裁的俄羅斯人及祖國同胞啦。個個老闆揾錢做到身水身汗，揾到錢都要揾個好地方休息下，購物消費，同冲凉洗衫，唔係咁辛苦賺錢做嘜？

證券商協會永遠名譽會長陳柏楠表示︰「本地證券業界與港交所近年保持溝通，惟與歐冠昇本身的溝通就極少，明白語言可能是一個障礙。」講得客氣就語言障礙，咁大個機構點會無翻譯，事實上近年聯交所有幾咁重視華資及中小型上市公司，大家心知肚明。做生意嘅朋友都知，去銀行開戶成功都會寄封信恭喜你，送個錢罌畀你，每年仲有日曆同利是封。證券行、上市公司，同埋投資者都係聯交所嘅客戶，但聯交所開張幾十年至今有咩禮物送過比客戶？無喎，不時寫信畀你恐嚇就有，刁佬有時都諗，喂假假地我哋都係聯交所嘅客，佢地係咪應該客氣少少？而家警察抄牌都好有禮貌，今時今日咁嘅服務態度真係唔夠嫁，不過聯交所喺香港係獨家經營，又冇競爭對手，亦都好難怪聯交所做乜要同我哋呢班蟻民卑躬屈膝。真係當佢尋找發展與生活，我哋只追求温飽與生存。

刁佬相信天下合久必分，當獨家經營養尊處優，失去危機感。如果允許成立另一間私營證券交易所，刁佬覺得有競爭先至有進步，當市場打破獨家經營壟斷，服務自然會提升，或者置於死地而後生，先至可以促使香港呢一個國際金融中心遺址復活。

【財經專欄】刁場奇幻錄．刁佬

簡介：遊走在中環黑白之間，自覺是個穿著西裝的古惑仔，在波詭雲譎的金融市場中，鑽研刀不血刃的秘訣。

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