金融科技｜財庫局許正宇︰惠及實體經濟　前瞻四大發展路向

財經事務及庫務局局長許正宇出席《香港01》第三屆「金融科技前瞻研討會」時表示，推動金融科技發展是大勢所趨，作為國際金融中心，香港也不例外，政府會持續審視整個行業的需要，協調金融科技發展的各個關鍵環節，讓香港的金融科技生態圈蓬勃發展。

許正宇又從四個方面前瞻香港聯動金融科技惠及實體經濟發展的路向。首先是從金融市場基建着手。他指，政府在金融科技周宣布會推出新的綜合基金平台，涵蓋香港零售基金由前到後端的分銷周期和價值鏈，成為業界的綜合平台，擔當通訊中樞、業務平台和資訊門戶的角色，為市場內的投資者、基金經理、分銷商和其他持份者提供更佳服務。綜合基金平台由香港交易及結算所有限公司開發和營運，首階段擬在2024年年底前籌備推出，屆時定能強化香港作為國際資產及財富管理中心的定位。

政府預期，有了綜合基金平台後，環球市場的基金經理和中介機構，包括中小型市場參與者，將更容易把握香港市場情況及安排，把旗下基金產品分銷香港市場。

許正宇表示，數字人民幣應用的措施標誌了跨境金融服務的創新。（視覺中國）

支持數字人民幣創新跨境應用

第二方面是普惠金融，即透過運用金融科技讓市民受惠於更方便的金融服務。許正宇指，今年較早時，八達通與中國銀行深圳市分行合作，在深圳市羅湖區設置自助發卡機，以便香港居民使用八達通流動應用程式購買數字人民幣硬錢包，既無須開立銀行帳戶，也無須使用流動電話或連接互聯網。此外，中銀香港亦推出數字人民幣服務，便利內地旅客在香港的零售商戶以數字人民幣作支付。

許正宇又指，這些數字人民幣應用的措施標誌了跨境金融服務的創新，把數字人民幣的金融生態圈與香港支付工具和銀行支付系統連繫起來，重點在於零售支付，便利跨境消費，促進與大灣區的互聯互通，並能為將來探討大灣區更多應用和使用數字人民幣的場景鋪路。財經事務及庫務局（財庫局）會根據相關規管和合規要求，支持數字人民幣的創新跨境應用，並從民生優先、雙向互聯的角度出發便利零售支付。

許正宇指，致力為Web3.0和虛擬資產產業發展創造便利環境。﹙盧翊銘攝﹚

壯大本地金融科技人才庫

第三個方面，是要同時落實適當監管及市場發展措施。許正宇稱，政府致力為Web3.0和虛擬資產產業發展創造便利環境，並採取「相同業務、相同風險、相同規則」的原則，制訂所需的監管框架，以緩減實際和潛在的風險。「我們的目標和政策方向十分清晰，就是為市場提供適當的監管，讓虛擬資產可以提高金融和商貿在清算、結算和支付等環節的效率和透明度的同時，不會構成額外的風險。」

第四個方面，就是為金融科技生態圈培育不可或缺的金融科技人才。許正宇透露，財庫局剛於上月推出「灣區專上學生金融科技雙向實習計劃」，協助學生在香港及大灣區內地城市的金融科技企業取得實習工作經驗。實習計劃讓學生親身了解金融科技企業的運作，以及香港和內地金融科技的生態系統，及早增進他們對投身金融科技行業的認識，藉以壯大本地的金融科技人才庫。