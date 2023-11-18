JPEX案｜區偉志︰法例實施後將問題推向水面　料業界逐步走向合規

過去一年多，加密貨幣市場接連發生監管風暴，包括FTX倒閉及JPEX案。香港數碼資產學會創辦人區偉志認為，加密貨幣的歷史自2008年比特幣白皮書面世以來只有15年，而加密貨幣受到大眾廣泛注視也只有三年多時間，因此監管制度肯定要時間追上。

而幣圈接連「出事」，長遠反利好監管。區偉志出席《香港01》第三屆「金融科技前瞻研討會」時指出，FTX事件對全球都是很好的案例，以研究平台可以怎樣管理風險。就香港而言，他認為監管的步伐「做得幾快」，在FTX倒閉後半年已有法律生效，包括要求保障客戶資產安全，以至避免利益衝突，如交易所不可與客戶對賭。

談及JPEX案，他認為過去無監管，這些事情必然發生，一定有「壞孩子」出現，「正正因為香港實施了法律，把問題推向水面，過了一段時間，這些事情料會減少，大家走向合規。」

在JPEX案後，證監會（SFC）9月25日公布新增虛擬資產交易平台申請者名單。(蘇煒然攝)

倡金融界利用科技提升效率

至於區塊鏈等技術的應用，區偉志認為，代幣化仍有很大的空間，除了綠債外，還可延伸至其他金融產品，以至非金融產品，如威士忌、名畫等。

另外，他提出，金融業要思考如何利用科技提升效率，並以港交所為例子，可利用科技改革舊有制度，「為何股票仲要T+2？為何買股票仲要一手手？點解打風要停市？電子化年代，我都唔明白！」