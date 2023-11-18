港第三大富豪罕談接班　鄭家純列兩大要求　缺這點再厲害也做不好

傳承是不少企業都要面對的課題，本地富豪鄭家純（純官）及其家族管理過千億元資產，旗下焦點企業包括新世界發展﹙0017﹚、周大福珠寶﹙1929﹚及新創建集團﹙0659﹚等等，自然避不開接班的問題。近年鮮公開有露面的純官，在家族持有的周大福企業旗下HOY TV一個特備節目《與鄭家純博士對話》中罕有亮相，其中一節大談自己對接班人的看法，並提出兩大要求，即才德兼備。



純官於節目中透露，父親鄭裕彤﹙圖﹚2012年中風後，家族業務很多事情已由他做決定。（香港科技大學圖片）

父親中風後 純官擔大旗做決策

純官於1972年完成學業回來香港後，便開始跟隨父親、集團第一代掌門人鄭裕彤「學習」，並於1989年43歲時擔任集團董事總經理，其時最後的決定權仍由父親話事。

純官於節目中透露，鄭裕彤2012年中風後，家族業務很多事情已由他做決定。2017年初純官中風入院後，出席公開場合的次數相應減少，接班問題其時已引來關注，而純官長子、新世界執行副主席兼行政總裁鄭志剛更普遍被外界認定為第三代接班人。

純官最新稱，自己即使中風後，工作模式沒有改變，「我有上班，亦有繼續工作」。他續指，上班的模式並不一定需要到辦公室工作，很多時候在家召開會議，接見同事或簽署文件，在家辦公，「主要的決策權由我來負責。」

純官家族旗下有多間上市公司，合計市值大約2,000億港元，而據早前公布的「福布斯中港富豪榜」，估計鄭氏坐擁近289億美元﹙約2,254億港元﹚資產，排名第三。如此龐大的商業王國，如何交捧，難免惹來關注。

純官開腔大談接班人要求，必須才德兼備。﹙資料圖片﹚

接班人須才德兼備 没有私心

明言仍掌家族企業決策權的純官，在節目中罕有開腔大談接班人要求——必須才德兼備。他指出，接班人要對生意感興趣，對家族生意有熱忱，「若對做生意不感興趣，不管他再怎麼厲害，也不能將生意做好！」與此同時，接班必需要擁有領導才能，一定要做到大公無私，獲得員工和同事的信服。

除了才，純官直言德行更重要，即擁有一顆善良的心，「因為我希望家族生意可以傳承下去，一直傳承下去。若能傳承下去，一定要好好去幹，沒有私心，而且要有好的品德，才能照顧其他家族的成員。」

純官坦言，為了家族傳承的問題，未必需要一定要去找接班人。﹙HOY TV節目截圖﹚

接班人選「仍在觀察中」

規限這麼多，純官坦言要找到合適的接班人絕非易事，假如能夠找到，「定會感到非常之高興」。

他於節目中強調，對於接班人選，自己仍在觀察中，但覺得不容易可以物色到。鄭家純直言，為了家族傳承的問題，未必需要一定要去找接班人，「我們公司的生意範疇比較廣闊，各行各業均有涉及到，事實上需要很多人才負責去管理，因此家族的成員，可以負責個別範疇的生意，尋找適合的家族成員負責個別的生意；若沒有適合的家族成員，可以向外招聘，所以他的去留由股東會來決定。我覺得這對於傳承方面有一定的好處，若他做得不好，或他的德行不好而影響到下一代，我覺得這是十分重要。」

純官強調，希望家族成員團結一致、和諧相處，儘量傳承家族的文化，更重要是將家族的生意做好，最重要是用心去做，以家族為先。找到對的人，可打破富不過三代之說。

他如此解釋道︰「若找一位德行不好的接班人，這怎麼可以，他只照顧自己一房的人，或只照顧自己的利益，你怎能將生意傳承下去呢，對不對？若沒有接班人，而由股東會來決定，你沒有了這個煩惱。家族的股東是不會變的，因為今天有多少，家族的股東每人持多少股份，再過10年、20年也是一樣，同樣持有相同的股份。因為公司的利益，即家族的利益便是他們的利益，所以是一致的，因此沒有了因為接班人做得不好，而影響到家族傳承的問題。」