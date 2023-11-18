鄭家純︰儘量將公司業務分拆上市　以受公眾監管　對傳承也有幫助

本地富豪鄭家純（純官）及其家族管理過千億元資產，旗下焦點企業包括新世界發展﹙0017﹚、周大福珠寶﹙1929﹚及新創建集團﹙0659﹚等等，另外亦有不少無上市資產。據早前公布的「福布斯中港富豪榜」，估計鄭氏家族坐擁近289億美元﹙約2,254億港元﹚資產，排名第三。

純官在家族持有的周大福企業旗下HOY TV一個特備節目《與鄭家純博士對話》中罕有亮相，直言儘量將公司業務分拆上市，「我希望可以做到，在合適的時間，在合適的環境之下，儘量將公司業務分拆上市，主要的目的希望將公司變為公眾公司，受到公眾的監管，有高透明度和受政府的監管，對於將來傳承的問題很有幫助，希望可以最起碼傳承多幾代。」

他指出，由於家族公司的生意範疇比較廣闊，各行各業均有涉及到，需要很多人才負責去管理，因此家族的成員，可以負責個別範疇的生意，尋找適合的家族成員負責個別的生意，假如沒有適合的家族成員，可以向外招聘，去留交由股東會決定，「我覺得這對於傳承方面有一定的好處。」

事實上，當年周大福珠寶上市，純官也是支持的一位，亦基於同一邏輯。他在節目中透露，父親鄭裕彤起初不希望周大福珠寶上市，自己則卻希望周大福珠寶上市，兩人在2008年至2009年就此多番討論，意見南轅北轍，「之間討論的一個問題。爸爸所持的觀點，他不希望業務受到別人的監管，他表示不缺錢，不需讓外人來監管。我告訴他，我的目的正是希望由別人來監管。」

最後鄭裕彤亦跟隨了純官的意見，周大福珠寶最終於2011年12月上市，初期市值一度達2,000億元。