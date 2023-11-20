被指即將裁員2.5萬人　阿里巴巴闢謠︰假的就是假的

撰文：黃捷
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阿里巴巴(9988)否認裁員。據內媒《第一財經》報道，集團澄清了一則「阿里即將裁員25000人」的謠言，指裁員謠言接二連三，但假的就是假的。

據了解，阿里方面針對此次謠言已報警。

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