瞄準「多工創業者」　WeLab印尼開設亞洲第二間數碼銀行Bank Saqu

WeLab加速擴展印尼市場，該公司宣布透過與Astra共同持有的「雅加達服務銀行」，於印尼推出集團在亞洲第二間數碼銀行Bank Saqu。

WeLab稱，Bank Saqu專注服務印尼的個人及中小企「多工創業者」，客戶可開設多達20個自訂理財口袋，以便管理多元收入和開支。

有研究指印尼「多工創業者 (solopreneur) 」族群將於2030年佔其總人口的三分之一，而Bank Saqu的目標群是印尼年輕一代，尤其是「多工創業者」，是指身兼多重工作身份、具有創業者精神的一群，包括小商店東主、自由工作者，以及是同時任多份兼職的全職員工等。

WeLab創辦人及集團行政總裁龍沛智表示︰「隨著Bank Saqu開業，正式成為集團在亞洲第二間數碼銀行。WeLab按照集團的長遠策略，由香港起步將科技為本的金融服務，拓展至印尼以及其他亞洲市場。我們憑藉在香港累積的數碼銀行金融科技及寶貴經驗，大大縮短了Bank Saqu籌備銀行系統的時間。相比市場上一般需時18-24個月，我們最終僅以破紀錄的6個月時間就完成！我們期待與Astra彼此互補優勢，一同支持Bank Saqu的發展，並推動印尼銀行業數碼化進程。」