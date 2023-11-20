香港首座公眾加氫站正式啟動建設

中國石化在新界凹頭舉辦了香港首座公眾加氫站建設啟動儀式，吸引了特區政府、立法會、中聯辦、中企協、民建聯、業界夥伴代表等眾多嘉賓到場見證這一歷史時刻，並由全國人大常委會委員李慧琼、環境及生態局首席助理秘書長（空氣質素政策）梁啓明博士擔任主禮嘉賓。這標誌著中國石化在香港的加氫項目正式啟動，為香港的氫能等綠色能源產業發展揭開了嶄新的一章。



隨著全球對環境保護和可持續發展的日益關注，氫能作為一種綠色能源備受矚目。相較於傳統燃料，氫能具有零污染、能量密度大、可儲存、可再生等優勢，因此被視為21世紀最具發展潛力的清潔能源。香港作為國際大都市，能源需求大，氫能的落地不僅能助力香港實現「碳中和」目標，還能推動香港構建更多元的產業結構，促進經濟增長。

推進能源運用轉型 建造五位一體綜合加能站

作為國家能源版圖的主力軍，中國石化近年來在「雙碳」目標指引下不斷推進能源運用轉型，致力於清潔能源的創新發展和可持續運用。中石化香港凹頭加氫站是全港首座面向公眾開放的加氫站，該站位於新界元朗錦田路17號，建成後，該站將成為香港首座集「油、氣、氫、電、服」五位一體的綜合加能站。據介紹，該站建成之後，每日加氫能力達到1000公斤，為公共巴士、食環車輛、物流叉車、商務車、私家車等的提供全天候加氫服務。

中石化香港凹頭加氫站，將成為香港首座集「油、氣、氫、電、服」五位一體的綜合加能站。

中石化（香港）有限公司李繼從總經理在致辭中表示，氫能車與傳統的加油車相比，具有明顯的性價優勢，凹頭加氫站氫氣初步定價在108港元/公斤，和汽油車相比，百公里行駛費用節約80元左右，相當於在現在油價基礎上，每升節省9元。同時，中石化香港公司還和中建集團探索氫能發電機在工地使用等，努力打造一個多場景運用的綠色低碳能源生態圈，不斷擦亮香港綠色環保「靚麗名片」，讓「東方之珠」更加璀璨耀眼。

據悉，中石化凹頭加氫站將以大灣區氫能跨境運輸、PSA制氫、光伏綠電制氫三種方式確保氫氣供應。首階段由廣州石化供應氫氣，用具有粵港兩地危險品運輸資格的缸車送氫到站，每次運量385公斤。第二階段為站內制氫（如採用PSA技術制氫），在加氫站現場通過變壓吸附管道煤氣提純取氫，預計每日可以提氫1,000公斤，實現氫氣全部由本地供應。第三階段將推動本地綠氫發展，例如在本港水塘架設光伏發電設施製造「綠氫」。中石化香港已啟動船灣水塘製氫可行性研究分析，項目規劃光伏板面積5.24公頃，發電規模90MW（兆瓦），年產氫2,200噸，建成後將為本港氫能應用提供可靠的供應保障。

中石化凹頭加氫站將分階段以不同氫能技術供氫。

實現「碳中和」目標 落實清新空氣藍圖願景

中石化香港公司供應鏈總監、港區全國人大代表林至穎先生在接受採訪時說，「10月25日，香港特區行政長官李家超先生在《施政報告》中強調了進一步落實《香港創新科技發展藍圖》，並宣佈制訂《香港氫能發展策略》，這意味著香港即將迎來氫能發展的新階段和新機遇。香港作為國際大都市，能源需求大，特別是針對雙層巴士、重卡等物流交通，純電動車難以提供足夠動力，相比之下，氫氣加注速度更快，動力更足更強勁，更能勝任重型及中型物流運輸的角色。因此，中石化凹頭加氫站的建設不僅能助力香港實現『碳中和』目標，也是香港未來交通、物流運輸業及經濟發展中不可或缺的一環。」

中石化香港公司相信隨著加氫站的建成和氫能技術的推廣，香港將迎來氫能產業的蓬勃發展，同時建議特區政府參考歐美及內地氫能車輛應用經驗，在本港引入氫能私家車、商務車，使車主有更多的能源加注選擇。未來，中石化（香港）將繼續發揮中國石化氫能產業優勢，做好本港氫能保供，服務國家「雙碳」戰略，協助香港實現「碳中和」目標和清新空氣藍圖願景，為本港清潔能源事業做出更多的貢獻。