經濟日報中期轉蝕2026萬　息3仙

撰文：黃捷
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經濟日報集團(0423)公布，截至今年9月底止，中期虧損2,026.5萬元，每股虧損4.7仙，去年同期盈利3511.7萬元；派中期息3仙。

期內，收益4.83億元，按年減少6.24%。

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