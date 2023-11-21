OpenAI員工聯名「逼宮」請歸Altman　否則過檔微軟　政變者疑倒戈

ChatGPT開發商OpenAI「羅生門」事件再發酵，此前董事會宣佈解僱行政總裁Sam Altman，不久後微軟公司即宣佈Sam Altman即將加入微軟團隊。最新消息，OpenAI幾乎全體員工要求現任董事會辭職，邀請Sam Altman回歸，否則將集體從OpenAI跳槽，並跟隨Sam Altman轉投微軟。



外電消息指，OpenAI員工人數約770名，有至少743人聯署一封信，稱「無法為那些缺乏能力、判斷力、不關心我們的使命和員工的人工作」，敦促董事會所有成員辭職。信中還指，微軟已經承諾會給所有OpenAI員工提供職位。

此外，目前擔任OpenAI新行政總裁的Emmett Shear也在被迫面對「逼宮」，據內部人士透露，當Emmett Shear試圖召開一次緊急全員會議時，員工們都態度明確地拒絕參加。

外電指，OpenAI有至少743人聯署請願Sam Altman回歸。（資料圖片）

主導「政變」者疑悔恨倒戈

更令人迷惑的是，OpenAI另一位核心人物，聯合創始人兼首席科學家Ilya Sutskever操作驚人，他不僅聯名簽署請願信，20日更在前Twitter平台（現稱X）發文稱，「我很後悔自己參與了董事會的行動。我從來沒有想過要傷害 OpenAl。我熱愛我們共同建立的一切，我將盡一切努力讓公司重新團結起來」，隨後，Sam Altman也轉發了這條推文，並附上了三個紅色愛心。

此前有傳聞稱Ilya Sutskever才是主導「政變」的人，許多分析都以為其屢次強調的AI安全才是讓董事會罷免奧特曼的核心問題，然此次態度驟變，事件走勢愈發撲朔迷離。