廣州天河領展廣場開幕　首期回報率達12%　集團看好內地零售市道

領展（0823）旗下廣州天河領展廣場已完成第一期資產提升，並於今日（21日）舉行開幕慶典。集團表示，該項目整體出租率由收購前的70%升至現時的95%，首期項目投資回報率約12%。



集團表示，廣州天河領展廣場的資產提升首期項目總投資約3億元人民幣，工程於去年 9月展開，透過重新配置空置空間、定位商戶組合等，提升資產價值，並於今年9月開業。

集團又指，今年10 月，廣州天河領展廣場客流量及總體銷售額均創項目自 2021年6月收購以來的新高，其中整體客流按年及按月均錄得超四成增長，總銷售額按月增逾三成，按年升65%。

領展行政總裁王國龍表示，港人北上趨勢持續，領展在多年前已部署大灣區市場。廣州天河領展廣場是內地業務中第二個大規模資產提升項目，當時看好其潛力，附近亦沒有太多競爭對手，平日做商務客生意，假期做家庭客。此外，在翻新項目期間，商場繼續營運，不影響租戶生意。

領展行政總裁王國龍﹙右﹚表示，集團在多年前已部署大灣區市場。左為領展中國內地董事總經理竺海群。﹙黃文琪攝﹚

內地客傾向理性消費 仍看好明年零售市道

領展中國內地董事總經理竺海群表示，領展在內地主要經營兩大品牌，包括領展中心城、領展廣場，前者主打地標性零售，覆蓋區域廣泛，而領展廣場在居民區附近，民生生意為主，相信雙品牌效應會令領展內地業務進一步拓展，集團會繼續物色大灣區不同項目。

對於是次廣州天河領展廣場，竺海群表示，整體出租率由收購前的70%升至現時的95%，首期項目投資回報率約12%，待第一期客流量穩定後，明年會進行第二期翻新，料屆時投資回報率會超過現時水平。

被問及明年內地零售前景，他指出，儘管內地客傾向於理性消費，旗下荔灣區項目客流超疫情前水平，深圳福田區項目客流及消售均達到50%增長，預計未來零售額持續增長，續租租金會提升。