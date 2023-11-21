香港10月CPI升至2.7%　基本通脹率1.7%　政府料通脹短期保持溫和

政府統計處公布今年10月份的消費物價指數。今年10月份整體消費物價按年上升2.7%，升幅較9月的2%以及市場本來估計升2.1%為高，並錄得去年9月以來最大升幅。另剔除所有政府一次性紓困措施的影響，綜合消費物價指數在10月的按年升幅（即基本通脹率）僅為1.7%，升幅較9月的1.8%低。



政府發言人表示，10月份基本消費物價通脹率維持溫和。外出用膳及外賣和衣履的價格按年繼續明顯上升。其他主要組成項目承受的價格壓力仍然大致受控。

展望將來，整體而言通脹在短期內應會持續溫和。外圍價格壓力預期會進一步減弱。隨着經濟繼續恢復，本地營商成本或會面對一些上升壓力，但短期內應會維持受控。政府會繼續留意情況。

在各類綜合消費物價指數組成項目中，價格在2023年10月份錄得按年升幅的類別為煙酒（上升18.3%）、衣履（上升6.3%）、外出用膳及外賣（上升3.9%）、雜項服務（上升3.3%）、住屋（上升2.7%）、交通（上升2.3%）、雜項物品（上升1.9%）、基本食品（上升1.4%），以及電力、燃氣及水（上升0.2%）。