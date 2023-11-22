港交所FINI平台今啟動　新股定價至掛牌時間縮短至T+2

結算平台「FINI」今日(22日)起啟用，而現行負責處理新股結算的中央結算系統(CCASS)將不再處理新的首次公開招股（IPO）項目。



港交所表示，透過由香港結算開發的軟件平台，參與IPO的保薦人、法律顧問、中介人、股份過戶登記處、銀行及監管機構等，將以電子化方式合作，可使香港IPO結算流程更現代化，並大幅地縮短新股定價至掛牌上市的時間，由現行的5個營業日(T+5)縮短至2個營業日(T+2)。

基礎投資者可於招股期間加碼認購

另外，港交所公佈，實施首次公開招股「雙重參與」改革，增設與發售規模掛鈎的新豁免安排，並即時生效，便利更多獨立投資者參與首次公開招股。

港交所刊發經修訂的指引信，容許新申請人的現有股東，包括首次公開招股前的投資者，以及基礎投資者在若干條件下，在首次公開招股中進一步認購股份。豁免條件包括新股發售總額至少為10億元；所有現有股東及緊密聯繫人的配股不超過發行證券總數的30%；每名董事、行政總裁、控股股東及監事必須確認，有關人士或緊密聯繫人未有根據豁免獲分配證券。

港交所認為，新豁免安排可以讓上市發行人，在首次公開招股時獲得更多獨立投資者參與，有助促進整個定價流程，令發行價更貼近市場價格。港交所上市主管伍潔鏇表示，一直致力審視及提升上市制度，相信新安排有利整個建簿及股份分配過程，同時在兼顧便利市場運作、保障投資者之間取得平衡。