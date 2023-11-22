定期存款｜港元中短期拆息創22年新高　大新加3個月定存息至5.3厘

聯儲局會議記錄再放鷹，稱若通脹回落進展不足將再加息，加上臨近年尾，港元拆息連日上升，今日與樓按相關的1個月拆息連升4日至5.3472厘，創逾1個月新高，而3個月及6個月拆息更創22來新高。港銀近期也紛紛上調或推出高息定存優惠搶存款，當中大新銀行上調3個月港元定存息0.2厘至5.3厘，為目前全港最高的3個月港元定存息。



大新銀行上調3個月港元定存息0.2厘至5.3厘，全港最高。（資料圖片）

１個月拆息四連升至5.3472厘

大新銀行將3個月定存息，由5.1厘上調至5.3厘，屬於VIP客戶新資金優惠，起存門檻為10萬元，上限為50萬元，而6個月定存息也上調0.1厘至4.6厘。至於普通客戶，起存額100萬元以上的3個月定存息也有5厘，20萬至100萬元也有4.9厘，前者高於早前的5厘。

港元拆息方面，今日普遍向上，1個月拆息升4.93點子至5.3472厘，隔夜拆息跌12.06點子至4.76179厘。中長線拆息方面，3個月拆息升6.42點子至5.5922厘， 6個月期拆息升4.93點子至5.61137厘，均為2001年1月後最高。12個月期拆息升3.14點子至5.62857厘，是2022年12月後最高。

與樓按相關的1個月拆息連升4日至5.3472厘，創逾1個月新高，而3個月及6個月拆息更創22來新高。（資料圖片）

華僑銀行推168日定存息5.3厘優惠

不少港銀近日上調定存息至5厘或以上，當中華僑銀行推出138天和168天的定存優惠，宏富理財客戶透過分行存入10萬至50萬元新資金，可分別享5厘及5.2厘的定存年利率，50萬元或以上更可享5.1厘及5.3厘優惠。而一般客戶存入10萬元或以上的新資金，做138天和168天定存同樣有5厘息。

目前1年期及6個月港元定存息，則以虛擬銀行平安壹賬通及富邦銀行的4.8厘，為全港最高，而前者起存門檻則僅為100元。