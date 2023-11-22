金管局與阿布扎比交換《諒解備忘錄》　加強金融科技合作

金管局與阿布扎比國際金融中心金融服務監管局聯合宣布交換《諒解備忘錄》，以加強雙方現有的金融科技合作，尤其是在跨境貿易相關數據互換和業務合作領域，進一步推動兩地市場善用金融科技和數據，提供普惠而創新的金融服務。

《諒解備忘錄》由金管局助理總裁（金融基建）鮑克運與阿布扎比國際金融中心金融服務監管局高級執行董事郭緯臨簽署。建基於2018年兩局簽署《合作協議》的堅實基礎之上，是次交換《諒解備忘錄》為雙方鞏固和加強合作的重要里程碑。

根據《諒解備忘錄》，兩局將考慮展開聯合概念驗證項目，以連接金管局的「商業數據通」和阿布扎比國際金融中心的「中小企融資平台」。此外，兩局亦會聯手探索在用戶同意下跨境數據互換的應用場景，以解決銀行在跨境服務的潛在痛點，例如中小企開戶和融資服務，以促進跨境貿易。

金管局助理總裁(金融基建)鮑克運表示，置身數碼世代，大家都意識到構建新世代數據基建和推動跨境數據互換的重要性。相信同心協力，將可促進金融創新，並為兩地中小企業增添融資機會。

郭緯臨表示，是次《諒解備忘錄》進一步鞏固雙方的策略夥伴關係，運用創新科技促進跨境貿易和業務發展，期待與香港金管局更緊密合作，為兩地的中小企業建造更繁榮的生態圈。