謝瑞麟︰旅客訪港步伐不似預期　望政府出招「抗衡」港人北上熱

謝瑞麟（0417）中期轉蝕5,818.9萬元，去年同期股東應佔盈利191.9萬元。期內，營業額13.47億元，按年上升7.9%；毛利率34.9%，按年減少0.8個百分點。



謝瑞麟主席及首席策略暨財務官伍綺華在業績發佈會表示，由於內地消費者對鑽石等珠寶的需求減少，轉而購買黃金，而黃金毛利率不及珠寶，故令集團上半年度毛利率由去年度同期的35.7%跌至34.9%，惟仍高於市場平均水平。

謝瑞麟主席兼行政總裁謝邱安儀表示，鑑於內地消費模式改變，由買珠寶轉向買黃金，故集團將會提升黃金生意的效率，做到貨如輪轉。

伍綺華補充，國際金價短期內會高企於每盎司1900美元至2000美元，所以集團會透過自然對沖，加快周轉期，以避免價格波動的風險。

謝瑞麟中期轉蝕5,818.9萬元。（資料圖片）

旅客消費疲弱 「旺丁不旺財」

對於未來零售市道展望，謝邱安儀表示，旅客訪港的步伐較預期緩慢，早前十一黃金周的銷情一般，屬於「旺丁不旺財」，旅客消費稍為疲弱。

謝邱安儀續指，聖誕節作為傳統銷售旺季，不同行業都會進行推廣，有助刺激消費，惟港人傾向在長假期間外遊，加上港人北上消費流行，影響本地消費。屆時視乎政府能否退出不同的活動，吸引更多遊客來港，以抗衡港人北上熱潮。