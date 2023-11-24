東方甄選向母企新東方配股籌16.3億元　認購價每股31.75元

東方甄選（1797）公告稱，同意與母企及控股股東新東方（9901）有條件地配售5135.23萬股，約等於佔據擴大後股本的4.82%，認購以每股31.75元作價，與昨日（23日）收市價相若，東方甄選今日高開2.4%報32.5元。



公司表示，認購事項所得款項總額將約為16.3億元，經扣除認購事項附帶的所用相關開支後，淨額估計約為16.28億元，此次所得款項將用於經營、開發及擴展集團業務，並用作一般財務管理及行政以及一般營運資金用途，但認購事項仍需獨立股東於股東特別大會上批准後方可作實。

東方甄選稱，此次配股表示新東方對東方甄選未來增長及可持續發展的信心及支持。（資料圖片）

新東方持股量升至57.08%

目前新東方持有公司54.91%的已發行股份，完成後，新東方持股量將升至57.08%。

據公司文件解釋，進行認購不僅有利於擴大公司的財務靈活性，還可使新東方進一步鞏固其於公司的多數股權，尤其考慮到新東方根據本公司股份激勵計劃發行股份將導致其於本公司現時及預期的股權比例日後將會攤薄。此舉不僅有利於利用新東方的品牌聲譽，維繫集團間的聯繫，也表示新東方對東方甄選未來增長及長期可持續發展的信心及支持。