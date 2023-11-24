會財局首次永久吊銷會計執業證書　稱盲目簽署核數報告令人憂慮

會計及財務匯報局就一名會計師，干犯嚴重失當行為，首次作出永久不得獲發執業證書命令，並處以罰款30萬元。



會財局指出，陳錦堃會計師事務所於去年4至6月期間執業審核時，被發現多項專業方面不當行為，而他是涉案時段事務所獨資經營者及唯一審計人員。

案情指，陳錦堃承認盲目簽署並發出11份涉及9間私人公司的核數師報告，並在執業審核前，向公會提供虛假及/或具誤導性資料。此外，在審核期間，該事務所在整個質素監控制度及審計項目層面，均被發現有多項缺失。因此，該局發現他未能遵守多項專業標準，構成《會計及財務匯報局條例》的專業方不當行為。

會財局指，盲目簽署核數報告令人憂慮。（資料圖片）

會財局：盲目簽署核數報告令人憂慮

另外，由於陳錦堃就某文件作出重要陳述，而他明知有關陳述為虛假或不相信該陳述為真實，故構成會財局條例的專業不當行為。他又犯下多項嚴重過失，顯然未達到專業會計師應有的標準，故會財局對他予以譴責、處以罰款30萬元，並命令他永久不得獲發執業證書，及繳付調查的費用及開支合計約2.55萬元。

會財局紀律處分部主管梁惠珊表示，專業會計師盲目簽署核數師報告的行為令人憂慮，這構成會計專業人士的嚴重瀆職。以任何方式提供虛假及/或具誤導性的資料，企圖削弱規管監督，屬非常嚴重不當行為。