香港擬推出中國國債期貨　港交所指適時公布細節及推出日期

證監會今天（24日）宣佈，香港擬推出中國國債期貨合約。港交所（0388）正進行相關的準備工作，包括建議修改相關規則。香港交易所將盡快公布相關細節和推出日期。

自2017年債券通推行以來，境外投資者持有的中國國債穩步上升，對相關避險金融工具的需求亦日漸增加。在香港推出中國國債期貨，得到了中央政府和內地相關監管機構的大力支持，其能為境外機構投資者提供重要的風險管理工具，便利他們進一步參與境內國債市場，從而促進國債市場的健康發展。

證監會行政總裁梁鳳儀表示：「繼推出互換通和MSCI中國A50互聯互通指數期貨合約後，中國國債期貨合約的上市，為海外投資者增加了對沖內地資產風險的工具。這是將香港打造成為領先風險管理中心的一個重要里程碑，尤其是對於用作對沖以內地資產為基礎的股票和固定收益產品而言。」

證監會和中國證券監督管理委員會此前已就跨境衍生品建立了緊密的監管合作安排，包括分享監察信息和提供法規執行協助。這些安排將有助於維護市場廉潔，並有利於更好地評估和促進中國國債期貨合約的長遠發展。

港交所指出，有待監管機構批准後，將於香港推出國債期貨。

港交所行政總裁歐冠昇表示：「國債期貨的推出是香港市場一個重要的發展里程碑，將豐富香港交易所的中國相關風險管理及定息產品組合，為國際投資者提供更多選擇與機遇。推出國債期貨將提升市場流動性以進一步支持香港市場人民幣產品生態圈的發展，鞏固香港作為全球領先離岸人民幣樞紐的地位。我們期待與香港證監會及業務夥伴繼續緊密合作，確保國債期貨的成功推出，連接中國與世界。」

港交所指出，國債期貨除了進一步拓寬香港交易所的人民幣和中國相關產品生態圈（當中包括MSCI中國A50互聯互通指數期貨和「互換通」），也將讓區內以至全球投資者能更加高效地管理他們的利率和投資風險，吸引更多國際投資者參與中國的證券及債券市場，並大大提升香港市場的投資和風險管理機遇。

債券通於2017年推出，是香港與內地市場互聯互通機制的重要發展里程之一，便利國際投資者參與中國債券市場，隨後於今年5月推出的「互換通」則促使國際投資者與在岸人民幣利率互換市場連接起來。國際投資者持有中國債券資產的規模不斷上升，已從2017 年 6 月 的0.8 萬億元人民幣，增長至 2023 年 6月的3.33萬億元人民幣。

香港交易所目前正為國債期貨的推出做好相關準備工作，推出日期和更多細節將適時公布。

滙豐指有助豐富人民幣風險管理產品

滙豐資本市場及證券服務香港區主管石元良表示：「滙豐歡迎本港市場推出中國國債期貨合約。境外投資者可藉此利用期貨產品管理內地債券利率風險，乃本港作為離岸風險管理中心的又一重要里程碑。繼早前互換通正式開通，國債期貨的推出有助豐富人民幣風險管理產品，並為投資者提供對沖人民幣債券利率風險的有效工具。」

渣打香港指可豐富本港離岸人民幣債市發展

渣打香港及大灣區金融市場部主管曾繼志表示 ﹕「渣打香港很高興香港擬推出中國國債期貨合約。此舉除了可讓更多國際投資者參與境內國債市場，促進內地債券市場及人民幣國際化發展外，亦豐富了本港人民幣計價產品及離岸人幣債市發展模式，進一步鞏固香港作為國際金融中心的地位。早前，渣打中國已成為國內首家獲准參與國債期貨交易的在華外資銀行。我們將繼續協助各地投資者參與內地資本市場，支持內地開放金融市場的發展。」