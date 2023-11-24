警務處成立反詐騙聯合情報中心　金管局與銀行業齊支持

金管局聯同香港銀行公會和銀行業界支持由香港警務處成立的反詐騙聯合情報中心，將提高整個反洗錢生態圈偵測、制止及預防詐騙的能力。

情報中心將滙集警務處反詐騙協調中心的人員和參與銀行的職員，迅速識別和攔截犯罪收益及主動識別詐騙的潛在受害者，加強現行「24/7止付機制」的成效。通過情報中心集中的工作模式，再結合由金管局推動銀行採用反洗錢合規科技的數據分析能力，能夠進一步促進情報分享、加快決策和加強協作，從而提高反詐騙協調中心和「24/7止付機制」的運作效率。

情報中心是銀行業界持續與主要夥伴密切合作採取前瞻性行動以保護社會免受詐騙及金融罪行影響的另一項措施。連繫「防騙視伏器」資料庫的「轉數快可疑識別代號警示」也即將推出，加上今年4月由金管局、警務處及28家零售銀行所公布的其他反詐騙措施，將進一步加強打擊詐騙及金融罪行，減少公眾的財務損失。

金管局總裁余偉文表示，情報中心的成立標誌着公私營夥伴合作的另一個重要里程碑。深信透過迅速和有效的溝通以及情報分享，可以令銀行業更有效地偵測和防範詐騙風險和相關傀儡戶口網絡，協助攔截騙款，保障並提升公眾使用數碼金融服務的信心，支持香港國際金融中心的穩健發展。