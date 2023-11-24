金管局余偉文︰在複雜宏觀經濟環境中要保持冷靜

金管局總裁余偉文在國際結算銀行(BIS)廣播節目表示，香港的金融體系維持穩健強韌，聯繫匯率也非常穩定。1993年香港的外匯儲備只有380億美元，現在則高達4200億美元，強大的緩衝為市場帶來十足的信心；香港的銀行體系保持穩健，流動性及資本維持充裕。

他又稱，亞洲在三方面對全球經濟作出貢獻：第一是繼續成為全球經濟的增長引擎，不但是中國、印度，還有東盟地區；第二是在氣候轉型上擔當重要角色；第三是推動數碼創新。

另外，余偉文稱，新興市場與先進經濟體的利率周期步伐不一，以及所引致的資本流動現象，疊加經濟增長、通脹和匯率等一籃子問題，都是國際間需要攜手合作去處理的。在這複雜宏觀經濟環境中，大家要保持冷靜，擁抱改變並深化合作，在應對挑戰的同時也可共創新機遇。

談及中央銀行的數碼創新，余偉文指，要發展數碼創新，央行要適度地開放思維，勇於創新，過程中很可能會遇到挫敗，但這都是寶貴的經驗。他補充，金管局近年也積極推動數碼化，也推行了不少跨界別、跨地域合作，未來這也是該局的其中一個發展重點。此外，該局希望透過金融科技便利市民生活，例如優化跨境支付是其中一環，另外值得一提的是，金管局創建了一個新世代的金融數據基建平台，幫助中小企更容易獲得融資。