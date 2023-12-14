遊日必睇！外匯智能分析工具助您掌握日圓貨幣走勢

年尾清大假，人人都準備向「家鄉」日本出發行街購物，未出發嘅都心郁郁想兌換日圓，儲定彈藥預備之後去玩！想隨時掌握日圓貨幣走勢，希望以最抵匯率兌日圓？就要靠實用外匯小工具啦！

今次邀請到中銀香港個人數字金融產品部副總經理張穎思（Winnie），同大家推薦外匯智能分析工具「FX Smart智匯易」，運用大數據分析，畀大家輕鬆掌握日圓同其他外幣趨勢，仲有手機兌換優惠Happy Share比大家！另外，最鍾意去旅行同負責處理一家大小事務嘅星級靚媽陳凱琳（Grace）亦有真實用後感分享，以下立即為大家解構！



「FX Smart智匯易」提供6款技術指標及6款上升及下跌形態，簡單易用又易明！

想隨時隨地收到最Update外匯資訊？Winnie就向大家推薦中銀香港的外匯智能分析工具「FX Smart智匯易」，「智匯易有3大功能幫助用家輕鬆掌握貨幣走勢，最適合生活及工作繁忙的香港人！首先其『技術訊號』功能，提供的6款技術指標，可分析短期及長期的外匯趨勢，助客戶捕捉上升或下跌訊號；另外亦運用了大數據幫助用家進行『形態分析』，提供具認受性的6款上升及6款下跌形態，透過分析貨幣匯價變化形勢，估計其後走勢向好或向淡；最後更提供『綜合分析結果』，檢視貨幣的形態及技術分析結果，可快速預覽整體匯率市場的趨勢，並向用家發出提示通知，讓您可以即時兌換！」

Winnie補充智匯易的「好用位」，就是幫您不用再花時間「捕住」匯率市場走勢，但同時不怕錯失好價位，除了兌換日圓或其他外幣去旅行以外，對投資新手來說亦是入門工具之選，好用程度滿分，所以今年一推出，就榮獲《01金融科技卓領大獎 - 數碼化銀行外匯交易平台》，成為不少用家的必備工具。

Grace與中銀香港個人數字金融產品部副總經理Winnie都表示「智匯易」十分容易使用，已成為去旅行兌換外幣的工具首選！

星級用家Grace：「我都推介朋友去日本旅行前記得用，仲有推送通知功能令大家更輕鬆掌握日圓趨勢及兌換時機！」

Grace在FX Smart智匯易新推出時已率先使用，她指智匯易可以快速預覽整體匯率市場，對她這位外匯新手十分有幫助，她笑說現在每次外遊前都會先使用「智匯易」，捕捉到外幣趨勢及兌換時機。「最近朋友紛紛出發去日本、歐洲各地歎世界，我都有推介他們提前使用，除了有Winnie所講的3大功能以外，還可按心水貨幣的趨勢發出通知提示，有朋友收到提示通知更笑言，哪裡匯率最抵就去哪裡旅行！」

Grace更特別提到中銀香港有24 X 7外匯交易時間及16種外幣可於平台即時買賣，而且提取外幣可以去外幣提款機，無需再到銀行排隊兌換，無論幾忙，都不怕沒有時間為旅行兌換貨幣，要到當地兌換「硬食」高匯率！

Grace仲向大家推薦冬天遊日本，必去白川鄉合掌村欣賞白雪皚皚的山景。

同場加映：手機兌換優惠

現在試用全新「FX Smart智匯易」功能，可享日圓快閃60點子優惠¹ 及高達港幣$2,000獎賞²，預備去旅行的您可以立即行動！

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若想了解更多「FX Smart智匯易」，亦可瀏覽：https://bit.ly/3Ynos0W

¹ 推廣期至2023年12月26日

² 推廣期至2023年12月31日

上述產品、服務及優惠受條款及細則約束。外匯/人民幣買賣涉及風險。詳情請參閱相關宣傳品或向中國銀行（香港）有限公司職員查詢。

（資料及相片由客戶提供）