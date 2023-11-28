FINI首4隻新股　升輝清潔、K CASH已獲超額認購　多券商孖展零息

港交所（0388）推出IPO結算平台FINI平台後，4隻新股本周率先使用，定價至首掛日期由「T+5」縮短至「T+2」，減少孖展認購利息。4隻正公開招股的新股中，有2隻已於招股首日（27日）孖展額計已獲超額認購，分別為升輝清潔 （新上市編號 ：2521）超額認購1.3倍，K CASH（新上市編號：2483）超額認購0.5倍。



以兩隻獲得超額認購的新股而言，升輝清潔每手入場費3,030.25元，招股價0.32至0.4元，信達任聯繫保薦人，主要業務為物業清潔服務；K Cash每手入場費3,959.54元，招股價1.64至1.96元，星展及中國平安（香港）任聯繫保薦人，主要業務為持牌放貸。此兩隻新股均預計於本月30日結束招股，12月5日掛牌。

其餘兩隻新股國鴻氫能 （新上市編號：9663）及德康農牧（新上市編號：2419）則尚未獲足額認購。

４隻新股成為新股結算平台FINI推出後，首批試用。（資料圖片）

多券商推新股孖展零息優惠

值得留意的是，耀才、富途、輝立、信誠等多間券商先後公佈，對於認購上述4隻新股的客戶將提供孖展零息優惠，但並非豁免手續費，仍有部分情形需支付手續費。