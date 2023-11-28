亞太區航空公司首家　國泰12月起引入Disney+內容　包括《洛基》

國泰航空 （0293）宣布，12月1日起將引入迪士尼串流平台Disney+的內容，成為亞太區首家航空公司在機上娛樂增添 Disney+內容。

據國泰介紹，從 12 月 1 日起，顧客可於國泰航空航班觀賞迪士尼、彼思、Marvel、星球大戰和國家地理超過 100 小時的電影、劇集和紀錄片，包括過往從未於國泰航機播放的 Disney+獨家娛樂內容，而乘客可觀賞的節目至少包括《洛基（Loki）》第一季和《歐比王肯諾比（Obi-Wan Kenobi）》第一季等劇集的首兩集、《救難小英雄》（Chip 'n Dale： Rescue Rangers）、《魔法奇緣 2：再見魔法》 （Disenchanted）、《探訪超凡地球》（Welcome to Earth）、《基斯咸士禾夫挑戰極限》（Limitless with Chris Hemsworth）、《布公仔即興秀》（Muppets Now）。

《洛基》

國泰又稱，近年加強投資在機上娛樂系統，包括在空中巴士A321neo客機，所有客艙都提供4K 超高清螢幕及藍牙音訊串流，乘客可使用自備藍牙耳機連接，為全球首家提供該服務的航空公司。

另外，國泰在空中巴士A350客機引入了全新圖像使用者介面，使用深色主題，期望可減少對其他顧客的干擾。