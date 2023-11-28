大家樂上半年多賺84%　中期息增5成至15仙　對下半年前景感樂觀

大家樂（0341）公布截至今年9月底止現財政年度中期業績，期內股東應佔溢利按年增加84.4%至2億元，若撇除上年獲政府發放的新冠朋炎疫情資助，股東應佔溢利增加3倍。派中期息15仙，按年增50%。



公司指出期內收入增加10.8%至43.19億元。其中來自香港速食餐飲收入為25.65億元，按年增加9.3%，休閒餐飲及機構飲食收入分別為4.49億元及4.58億元，按年增加8.5%及21%。來自內地業務收入為7.74億元，按年增加13.2%。

公司進一步指出，香港大家樂快餐及一粥麵同店銷售，分別增長5%及8%。

公司表示，香港業務業績增加26.9%至3.25億元，內地業績增加28%至9,860萬元。

成本方面，期內人工成本增加10%至14.23億元，原材料及包裝成本按年增加6.5%至12.02億元。

對下半年表現及前景審慎樂觀

談及業務前景時，大家樂指出儘管經濟全面復甦尚需時日，仍然對下半年的表現及前景審慎樂觀。香港業務方面，數碼化將繼續成為策略性推動收入增長的主要動力，吸納年輕新顧客並建立品牌歸屬感。配合大眾疫情後的生活習慣，將持續更新自助點餐機和手機點餐應用程式，為顧客提供更完善流暢的用戶體驗，而該渠道帶來的收入增長比例越來越高。

公司又指出，中國內地門店網絡的擴張步伐穩定且有序進行，仍是未來發展的策略重心。鑑於二、三線城市業務發展成功，會加大門店密度以提升滲透率。該公司深信業務於大灣區休閒快餐的定位將帶來更多發展空間，在經濟起飛的大灣區內擴大客源，持續拓展市場。