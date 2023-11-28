人行行長潘功勝指留意內房債溢出風險　料對金融市場影響有限

中國人民銀行行長潘功勝表示，房地產市場波動情況其實不限於中國，其他國家也曾發生。中國早年開始城市化發展，其後經歷30年蓬勃發展，人民生活有所改善，城市居民居住面積有所加大。轉型期特點包括新房需求下降，市場出現分化發展，一﹑二線城市保持穩定，但三﹑四線需求下降。城市化步伐持續，二手房需求大於新房，租賃需求上升。



他指出，內房市場正在調整，但長期來看有利中國經濟發展及可持續發展，短期需要留意相關溢出風險，但已出台一系列措施去防範，包括下降首付比例，下調房貸利率，鼓勵商業銀行及借款人傾談更優惠的借貸利率。

同時他亦指出，支持房地產商交接，地方政府資助地產商低收入人士公租房，並鼓勵地產商進行債務重組及併購。這些效果正在顯現效果，今年前三季樓面面積及二手房銷售均見增長，新房銷售跌幅較去年有所收窄。

他表示，正在留意內房債問題對金融市場的溢出效應，但認為影響屬於有限。目前內房未還貸款有53萬億人民幣，佔銀行貸款23%，8%為按揭貸款。銀行貸款一直執行審慎政策，按揭貸款不良貸款率為0.25%。發展商貸款佔比為20%，不良貸款率為2.7%。內房市場正在尋找新平衡點，標普研究稱，內房市場已見底，市場情況及價格正開始有正常化趨勢。

他亦指，隨著城市化持續，人口增長，基本房屋需求仍強勁，相信內房市場能夠穩定發展，對經濟做出貢獻。