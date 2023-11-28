美團業績｜王興︰股價只反應外賣部分　三大虧損業務具附加價值

美團（3690）今日（28日）港股收市後公佈第三季度業績，期內收入764.7億元人幣（下同），按年增長22.1%，期內純利按年增195.4%，經調整純利按年增62.4%，均勝於市場預期。然而，美團績前曾一度插近8%，全日跌5.2%，為跌幅最大藍籌，美團創始人兼CEO在業績電話會中直言，「美團股價只是反應了食品配送的部分。」



盤點公司業績會大行分析師發問，因業務廣泛故發問較為分散，但簡單羅列可見，大行關注點約集中於核心本地業務中的外賣、酒旅，以及公司所謂新業務分部下虧損情況，尤其是美團優選業務的重拾情況及扭虧進度。



預計第四季食品訂單增長低於本季

美團財報始終將業務分為兩大類，即核心本地業務及孵化中的新業務，前者包含外賣、閃購、酒旅等業務；後者則主要為電商、生鮮等新業務。就季度數據而言，核心本地業務按年增24.5%至576.9億元，季內即時配送交易筆數按年增長23%，單日訂單量峰值達7,800萬單，創歷史新高並比三年前翻了一番。

就大行關心的閃購等配送業務，美團稱其8月內閃購的日單峰值突破1,300萬單，旗下「美團閃電倉」現已突破5,000家，用於補充傳統的線下零售供給，美團表示，未來此類業務將傾向於高質量供應，並優化會員制度，提供優惠券包以提升交易頻次，並直言客戶在線消費心態反而勝於疫情前，尤其在旅遊及夜宵方面購買能力優秀。

然對於食品配送分支，管理層直言料第四季度食品配送的增長，將低於本財報季度。美團表示，通常而言第四季度該類配送都存下滑趨勢，且去年第四季受疫情衝擊影響，兼之宏觀經濟環境淡進，故有此推測。

管理層直言，料第四季度食品配送的增長，將低於第三季。（資料圖片）

谷直播營銷增開支 新活動攻年輕客

核心業務分部中另一項收入，就財報披露，期內到店、酒店及旅遊業務期內交易金額增長超過90%，活躍商家數漲逾50%。業績電話會中亦坦言，公司首3季在內地的到店業務增幅18.9%，甚至快於零售業務的增長，而9月的相關假期中，直播就GMV較6月增長了4倍。

公司表示，將擴大市場營銷費用開支，通過直播等線上形式對此類宣傳再加強，並將向低線級城市滲透出於內地消費更關注性價比，公司也將提供更多相關優惠券，此外，管理層多次提及年輕人消費群體，其致力於自助茶飲、自助枱球、餐食聯名等活動力攻年輕客。但公司也坦言，此一系列活動或影響短期利潤，但相信伴隨滲透率會有長期增長。

美團季內即時配送交易筆數按年增長23%，單日訂單量峰值達7,800萬單。（資料圖片）

三大新業務獲點名 直言明知虧損

而就新業務分部，該項收入按年增15.3%至187.8億元，經營虧損按年收窄24.5%至51.1億元，經營虧損率27.2%。然管理層表示，股東對於新版塊營收增長是滿意的。今次業績會，管理層主要提及3個分部業務，即美團優選、美團買菜與快驢。

美團優選類似於社區團購模式，美團買菜則類似於直營買菜，快驢則也是生鮮B2B平台，值得提醒的是，此幾項業務曾一度擱置許久，近期再次重拾被強調。公司指，受去年疫情影響此類業務有巨大的基礎量，儘管很大額度的虧損來自於美團優選，買菜業務也是全球性的行業難題，但相信集團可以迭代經營模式。

管理層表示，雖然目前這不是成功的業務，物流網絡及平台的搭建也未竣工，但相信可以帶來新的客戶，是一個有附加價值的領域，公司展望稱希望在未來兩年實現虧損收窄，相信長期一定可以盈利，但公司也表示態度謹慎，「如若發現任何一個新板塊不能帶來長期收益，都將重新調整資源配置」。

美團創始人王興表示，股份回購固然有利，公司仍需考慮海外投資現金流。（資料圖片）

10億美元回購計劃已審議 但仍處海外投資階段

高盛分析師問及股票回購計劃，聯合創始人王興回應稱，可以理解股份回購可以大幅增加內在價值，對於企業股東都有利，但他也直言，「公司尚處於投資階段，需謀求海外的收購併購機會，確保現金流」，不過公司上一次股東會已提出10億美元的回購計劃，將對此認真審議。