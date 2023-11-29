聯儲局12月議息會議　「聯儲局線人」料加息機會微

美國聯儲局在今年9月及11月的議息會議均按兵不動，市場人士正推測在12月中旬舉行的議息會議，當局會否將聯邦基金利率維持在現行水平。有聯儲局線人之稱的《華爾街日報》記者Nick Timiraos接受《CNBC》訪問時指出，當局加息可能性正在下降，局內立場較鷹派陣營亦預料聯邦公開市場委員會（FOMC）在12月傾向微乎其微。



在訪問時Nick Timiraos指出自從當局最近一次加息以來，美國金融市場已大幅收緊，當中10年期國債孳息率升100個基點，單是在過去1個月國債孳息率已上升50個基點。在這情況預料當局不會採取進一步緊縮。

對冲基金Pershing Square Capital Management LP創辦人Bill Ackman預料，聯儲局最快在明年首季減息。(資料圖片)

Bill Ackman料聯儲局最快明年首季減息

有基金經理更預料聯儲局最快會在明年首季減息。對沖基金經理﹑Pershing Square Capital創辦人Bill Ackman預料，當局最快會在明年首季減息，又認為隨著通脹下降，實質利訊不斷攀升，若當局在通脹趨勢低於3%時將聯邦基金利率維持於5.5厘，實質利率將是非常高。

Bill Ackman亦表示不預期美國經濟會出現軟著陸，認為就算當局加息不引發衰退，如不盡快減息當地經濟存在硬著陸風險，亦表示看到經濟疲弱的證據。