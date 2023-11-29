亞洲首隻沙特ETF今首掛　陳茂波指為香港與沙特合作里程碑

南方東英沙特阿拉伯ETF（港元櫃枱：2830，人民幣櫃枱：82830）今日（29日）在港交所掛牌，為亞洲首隻以追蹤沙特阿拉伯股票為主題的交易所買賣基金（ETF），由南方東英發行及管理。該ETF開市報77.3元，最新報77.62元，較掛牌價高出0.91%，成交額達1,200萬元。



南方東英沙特阿拉伯ETF今日掛牌，F為亞洲首隻以追蹤沙特阿拉伯股票為主題的交易所買賣基金，由南方東英發行及管理。. （Getty）

陳茂波：屬於香港與沙特阿拉伯合作的里程碑

滙豐宣布，已獲委任為南方東英沙特阿拉伯ETF的合作夥伴。擔任受託人、基金託管人、基金管理人、參與者交易商，外匯供應商及執行代理行，全面支持南方東英及投資者。

財政司司長陳茂波在出席南方東英沙特阿拉伯ETF上市儀式時致辭表示，今天是香港與沙特阿拉伯合作的里程碑，香港能夠把沙特阿拉伯的投資機會與亞洲及其他地區的投資機會聯繫起來，亦指香港現時有175隻ETF，總市值逾500美元，而在今年首十月ETF的平均日均成交額達15億美元，按年上升25%。

他表示，推出南方東英沙特阿拉伯ETF是一個重要的里程碑。它讓世界上的大眾市場投資者有機會投資和參與沙特阿拉伯的經濟發展，讓他們從沙特蓬勃和充滿希望的未來所帶來的巨大機遇中獲益。

他指出，在「一國兩制」框架下，香港擁有完善的金融和司法基礎設施，資本、商品、人才和信息自由流動，稅制簡單。在沙特阿拉伯奔赴「2030願景」，特別是實現其第二大支柱成為全球投資強國願景的過程中，香港處於獨特的戰略地位，是沙特阿拉伯的重要合作夥伴，亦可以預見到，香港和沙特市場將為各自的投資者群體提供更多產品。

港交所：為投資者提供投資沙特新機遇

港交所聯席營運總監及股本證券主管姚嘉仁表示，此ETF追蹤富時沙特阿拉伯指數，為投資者提供透過香港上市ETF連接沙特阿拉伯資本市場的投資新機遇，進一步加強香港ETF市場的全球連繫性。作為全球最大的沙特阿拉伯ETF，這隻新ETF將令現時擁有豐富的主題式和特定市場產品的香港ETF市場更臻完善。

他指出，港交所為亞太區首家透過ETF為投資者提供沙特阿拉伯資本市場相關投資機遇的交易所，反映致力「連接資本與機遇」、推動產品和投資機遇多元發展的承諾。作為亞洲領先的ETF市場，港交所將繼續進一步提升市場吸引力，並期待不久的將來迎來更多新產品，加強香港ETF生態圈的發展，鞏固香港作為國際金融中心的重要地位。

ETF是港交所旗下市場增長最快的業務之一，香港交易所買賣產品（ETP，包括ETF和槓桿及反向產品）於今年首十個月的市值達3,554.3億元，按年上升約20%。

去年，ETF獲納入滬深港通以及首批加密資產ETF在香港上市，進一步推動了香港ETP市場的強勁增長和產品多元化。今年首十個月，ETP的日均成交額達140 億元，較去年同期增長超過20% 。截至2023年10月31日，於香港交易所上市的ETP共有175隻；此外，約三分之一的ETP發行商已於年內在香港市場推出新產品。

滙豐：已獲委任為合作夥伴

滙豐香港區行政總裁林慧虹表示，滙豐很榮幸能與南方東英資產管理公司合作，為投資者帶來沙特阿拉伯ETF。憑藉環球網絡和行業專才等優勢，成為連接客戶與資本的橋樑，在當今投資環境中，持續推動產品創新，配合客戶的發展所需。

滙豐亞太區資本市場及證券服務主管鄧博文（Monish Tahilramani）表示，這次ETF的推出，引證滙豐一直致力善用環球連繫的優勢，並利用對亞洲和中東市場的深入了解和知識，助香港的個人及機構投資者把握沙特阿拉伯龐大的增長潛力。