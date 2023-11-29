1個月港元拆息9連升　創興3個月定期存款年息率5.3厘　全港最高

臨近年尾，港元拆息繼續高企，當中與樓按相關的一個月拆息連升9日至5.65946厘，繼續創16年新高。與此同時，雖然有大行下調美元定存息，但仍有銀行推出港元高息定存優惠搶存款，當中創興銀行推出快閃優惠， 以新資金做3個月港元定期存款可享高達5.3厘年利率優惠，與大新銀行看齊，同為全港最高的3個月港元定存息。



中創興銀行推出快閃優惠， 以新資金做3個月港元定期存款可享高達5.3厘年利率優惠，與大新銀行看齊。（資料圖片）

1個月拆息繼創16年新高

創興銀行公佈，由即日起至11月30日，任何客戶以全新資金敍做3個月定期存款，新資金達港幣1百萬元即可享5.2厘優惠，新資金達300萬元即可享5.3厘優惠。

另外，由即日起至12月31日，創興銀行合資格的全新客戶成功完成任何2個或以上的指定項目，同時敍做3個月50萬元或以上定期存款，即可享5.2厘優惠。指定項目包括開立網上銀行，申請信用卡及完成投資風險及脆弱客戶評估問卷。

定存50萬元也有5.2厘優惠

港元拆息方面，今日除1個月期外全線向下，與樓按相關的一個月拆息連升9日，升6.93點子至5.65946厘，繼續創16年新高。 短線拆息方面，隔夜拆息跌21.42點子至4.68048厘， 1星期拆息跌7.14點子至5.34542厘，2星期拆息跌5.91點子至5.36726厘。

中長線拆息方面，3個月期拆息跌0.14點子至5.73083厘，6個月期拆息跌2.31點子至5.64857厘，12個月期HIBOR跌1.91點子至5.65214厘。