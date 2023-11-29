拼多多市值直逼阿里　馬雲親自發文祝賀　並稱堅信阿里會變會改

電商平台拼多多在今年第3季經調整（Non-GAAP）淨利潤按年增長近4成，超出市場預期，消息刺激股價於周二（28日）急升18%，並帶動公司市值增至1.44萬億元，與阿里（9988）的1.5萬億元總市值相差僅600億元。



拼多多的季績及市值變化，引起阿里內部熱議，有阿里員工於內聯網上明言﹕「此刻難眠，也不敢想，拼多多市值直接來到1855億美金，相比我們的1943億，差距僅80億，著實嚇一跳。那個看不起眼的砍一刀，快成老大哥了。本不想發出這個沒內容營養的帖子，但思緒下，還是留下這個帖子，用作備忘，也用作自己的勉勵。期望和集團兄弟一起努力貢獻點滴，超越回來。」

之後有員工跟帖稱﹕「簡單買、簡單退，少一點套路、多一點實惠，從未感覺用天貓、京東比用拼多多就顯得高端了…讓天下沒有難做的生意的初衷，本就應該是服務和成就更光大的人民群眾麼？」

馬雲留言親自作回應

不過最人意外是阿里創辦人馬雲就有關議題作回應。馬雲指出﹕「特別好。請大家多提建設性意見和建議。特別是創新想法。我相信今天的阿里人大家都在看都在聽。我更堅信阿里會變，阿里會改。所有偉大的公司都誕生在冬天裏。AI電商時代剛剛開始，對誰都是機會，也是挑戰。要祝賀pdd過去幾年的決策，執行和努力。誰都牛x過，但能為了明年後牛而改革的人，並且願意付出任何代價和犧牲的組織才令人尊重。回到我們的使命和願景，阿里人，加油！」合伙人馬雲。

阿里半日跌近3%

阿里曾低見71.9元，中午收市報72.2元，跌2.9%，成交額為37.11億元，市值最新報1.483億元。