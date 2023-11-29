阿里雲召開香港峰會　稱逾半受訪港企揀Server「上雲」最著重安全

阿里巴巴（9988）旗下阿里雲集團今日（29日）召開阿里雲香港峰會，公佈其委託進行的「亞洲市場下一代雲端策略」調查結果。結果顯示，受訪企業中58%的企業雲用戶，計劃在未來12個月內，增加對「公有雲」的投資；有82%的本港企業預期在兩年內「全面上雲」，集團預測，本港對「公有雲」的需求將持續增長。



阿里雲香港首席解決方案架構師潘家和表示，於港企「上雲」而言，安全成為其首要考量，有52%的受訪企業，在選擇供應商時首重安全，其次為成本和可用性，分別佔比48%及46%。此外，55%的受訪港企認為，拓展大灣區業務會增加對雲服務的需求，尤其在自動化、雲計算以及區塊鏈等範疇，企業將需要更有力的支援。

阿里雲擬在港開設阿里雲學院，培育AI人才。（Alibaba Cloud）

擬在港開設阿里雲學院 培育AI人才

峰會上，阿里雲亦宣布與社聯，及有利集團子公司（GVDC）等合作，進行傳統行業數碼轉型。此外，公司稱將在本地建立阿里雲學院培訓中心，培養不同年齡、不同職業專注雲計算及AI方面的人才。

據悉，阿里雲旗下大模型「通義千問」已向公眾開放，但需以內地手機號註冊方可使用，目前旗下雲服務仍主要集中於2B領域。