積金局指第3季以永久離港為由提取強積金宗數　按季增19%至8700宗

積金局公布新一份季報，指出截至今年9月的第3季以永久離開香港為由申請提取強積金的宗數為8,700宗，按年略增加100宗或1.2%；按季增加19.2%。涉及金額為22.13億元，分別按年增加1.6%及24.1%。



積金局表示有關申索數目時有變動，同時由於計劃成員或擁有多於1個強積金帳戶，申請人須向個別受託人提出申請，所以實際申請人數較申索宗數少。以永久離港為理由申請提取強積金的申索並不等於移民，以此理由申請提取強積金亦包括返回其原居地或移民內地生活人士。

積金局亦指出，季內以提早退休為由申請提取強積金的個案數目為7,000宗，按年增加40%，按季增加22.8%。涉及金額為14.97億元，按年增加55.9%，按年增加27%。

強積金總資產增至1.09萬億元

積金局又表示截至今年9月底，強積金總資產值為1.09萬億元，較10年前增加123%。扣除收費及費用後，淨回報為2,100億元。當局又指出自強積金制度由2000年實施以來，合共佔強積金總資產近8成的股票基金及混合資產基金，平均年率化淨回報分別為3.6%及3.5%，累計淨回報分別為125%及117%。