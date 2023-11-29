會計師公會︰「過度入閣」普遍　董事會宜多元化　內企ESG進步

香港會計師公會（CPA）公佈第24屆「最佳企業管治及ESG大獎2023」名單，今年獲獎公司及機構數為34間，為獎項設立以來新高，更有6間公司或機構首獲此獎。其中12間獲最佳可持續發展公司/機構獎，7間獲企業管治獎，15間獲ESG獎。



香港會計師公會會長兼評審團主席方蘊萱稱，樂於見到內地企業在ESG披露方面，存在明顯的改善，甚至願意提供具體的圖示或數據。但她也表示，儘管進步顯著，但對企業管治仍稍顯失望。方蘊萱直言，許多公司為「熟面孔」，另長期任職的獨立非執行董事佔比高、年齡大、續任久，而公司年報並未能給予詳盡解釋，且其中女性董事佔比仍居低位。此外，「過度入閣」問題普遍，即董事同時兼任過多，或難以在各個董事會提供足夠多的時間，此幾項均可予以調整。

會計師公會稱，希望強調董事會多元化，包括性別多元化。（資料圖片）

此外，方蘊萱提及當下對報告的ESG數據提供鑒定擔保的情況仍不算常見，就相關機構的研究結果看來，儘管此與2021年進行的類似研究相比，獲得鑒定擔保的大公司數量顯著提升，由20%升至41%以上，但仍是少數。

6間機構首獲此獎 半數為內企

本屆得獎級別最高的「最佳可持續發展公司/機構獎」白金獎企業分別為中電（0002）、保誠 （2378） 及香港上海大酒店 （0045）。獲獎名單中有5間為內地企業，其中阿里（9988）、吉利汽車（0175）、京東物流（2618）3間為首次獲獎，其餘2間則為騰訊（0700）與中遠海運港口（1199）。此外，金沙中國（1928）、國泰（0293）及香港金管局亦首次獲獎。